El gironí Roger Berruezo protagonitza l’estrena a l’Estat del musical «Pretty woman»

«És impossible no comparar-se amb Richard Gere, però el musical és una altra cosa», assegura l’actor gironí Roger Berruezo. L’intèrpret, que fins fa uns mesos va liderar el musical The Company a Barcelona en substitució d’Antonio Banderas, té ara un altre repte de nivell: posar cara i veu a Edward Lewis, al que al cinema va donar vida Richard Gere, en l’estrena a l’Estat de la versió musical de la pel·lícula Pretty woman.

Juntament amb l’actriu Cristina Llorente, Berruezo (Maçanet de la Selva, 1985) protagonitza el musical basat en la icònica pel·lícula dels 90, que s’estrenarà per primer cop a l’Estat el proper 27 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Té música i lletra de Bryan Adams i Jim Vallance i llibret de Garry Marshall i J.F. Lawton.

Dirigit per Carline Brouwer i amb la direcció musical d’Arnau Vilà, el muntatge compta amb un repartiment de 22 artistes que interpreten una vintena de temes musicals.

Els noms dels actors protagonistes es va revelar ahir en un acte a l'Hotel Palace de Barcelona, on Llorente i Berruezo van arribar en limusina i van ballar el vestíbul de l'hotel, com Vivian i Edward a l'hotel Beverly Wilshire. En l'acte de presentació hi havia també l'actor Rubén Yuste, qui representa el happy man que dóna cohesió a la trama amb aparicions com a diferents personatges, entre ells, l'icònic director de l'hotel; el productor Jordi Arqué, el director musical Arnau Vilà i la directora, l'holandesa Carline Brower.

Brower ja va dirigir la versió italiana d’aquest musical la temporada passada a Milà. Descriu Pretty Woman com una història sobre «somnis que es fan realitat».

En una línia similar, l’actriu Cristina Llorente assegura que els somnis són «necessaris». Respecte a les crítiques que consideren masclista l’argument de la pel·lícula, Llorente argumenta que el personatge que interpreta sempre «decideix» i que això en el cas del musical «queda molt clar, tot aplaudint que quedi palès l’empoderament femení.

Per la seva banda, Berruezo assegura que interpretar el personatge que al film fa Richard Gere és «tot un repte» i que és «impossible no comparar». «No s’ha d’oblidar que la pel·lícula és la pel·lícula i el musical és una altra cosa. L’avantatge del musical és que coneixem més els personatges a través de les cançons», diu.

Pel que fa als números musicals, que es canten en castellà excepte un tema final en versió original, han explicat que són«molt corals» però que també es complementen amb solistes.

La companyia preveu traslladar el musical a Madrid el setembre de 2023.