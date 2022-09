Una exposició sobre els anys daurats del cartellisme publicitari obrirà a finals de setembre la nova temporada del CaixaForum Girona. L’altra gran mostra que acollirà l’equipament arribarà al març i es centrarà en la nostra capacitat per parlar des del punt de vista de la neurociència i la biologia.

I és que un dels puntals de la temporada vinent de la xarxa dels centres CaixaForum que hi ha repetits per tot l’Estat és la ciència. Els altres dos pilars, segons detalla la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán, seran la tecnologia i la sostenibilitat.

Després que a finals d’agost el CaixaForum tanqués amb més de 25.000 visitants la mostra dedicada a la representació de la mitologia clàssica en història de l’art a través de les col·leccions del Museu del Prado, ja treballa en la propera exhibició que es veurà a la Fontana d’Or.

Obrirà el 27 de setembre i porta per títol Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari. En col·laboració amb el MNAC, la mostra posa l’accent en els anys d’esplendor del cartell litogràfic, a principis del segle XX, gràcies a una generació excepcional d’artistes i a les innovacions de les arts gràfiques.

L’altra exposició de la temporada a Girona serà Talking brains. Programats per parlar, que es podrà visitar a partir del 28 de març i fins a finals d’agost. L’exhibició aprofundirà en la nostra capacitat d’adquirir la parla i explicarà, a cavall entre la neurociència, la biologia i l’evolució, com la tecnologia actual permet observar com funciona el cervell quan parlem per descobrir com hi intervenen qüestions com l’audició o les emocions.

Un CaixaForum virtual

Els diferents centres de l’Estat de CaixaForum van rebre la temporada passada uns 3 milions de visitants, una xifra que retorna l’entitat «a la normalitat», segons Elisa Duran. Amb la posada en funcionament d’un nou equipament a València, la fundació aspira a arribar als 3,5 milions de visitants aquest any.

De cara a la propera temporada, la xarxa de centres CaixaForum i el CosmoCaixa preveuen una trentena d’exposicions, als quals s’han de sumar vuit mostres que itineraran per Espanya i Portugal. Sota el lema Creiem en la cultura. Creixem en la cultura aquesta temporada té previstes, a més, unes 4.000 activitats.

Una de les novetats destacades de la Fundació La Caixa pels propers mesos, però, serà a la xarxa. Es tracta de CaixaForum+, una plataforma de continguts audiovisuals que serà «un desè CaixaForum» i «suposarà un salt qualitatiu», segons assegura Elisa Duran, que confia que estigui enllestida a finals d’aquest any 2022.

La plataforma servirà per complementar l’oferta presencial dels equipaments culturals de La Caixa i té en dansa 120 projectes amb més d’un miler de continguts, aproximadament la meitat dels quals són de producció pròpia.