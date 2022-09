La il·lustradora Roser Capdevila i el mecenes i empresari Antoni Vila Casas han rebut aquest dimecres la Medalla d’Or de la Generalitat de mans del president Pere Aragonès en un acte celebrat al Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

L’Executiu ha distingit Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment reconeguda pels personatges de les ‘Tres Bessones’, i a Vila Casas pel seu compromís amb el país com a mecenes cultural a través de la Fundació Vila Casas.

Dels guardonats, Aragonès ha destacat que amb el seu esforç i talent “han construït els fonaments culturals de Catalunya” i han estat “referents i exemple” de “com es construeix una nació”.