El sector musical s’ha recuperat després dels durs anys de pandèmia el 2022. Lluís Gendrau, president del Grup Enderrock, destaca que més enllà de les xifres de l’Anuari de la Música del 2022, presentades ahir, el 2022 ha estat «un any de recuperació del sector cultural i de la música» després de dos anys de pandèmia: «Si el 2020 la música va tocar fons, el 2021 va ser punt inflexió i el 2022 tant les sales de concert com els festivals han remuntat per sobre de les xifres del 2019».

El creixement més gran ha estat per als grans festivals, amb més públic que mai. En canvi, els de mida petita han perdut audiència. El sector es recupera el 2022 i els festivals de pop-rock tenen un 20% més d’espectadors que abans de la pandèmia. «Els macro festivals pugen un 27%. Els festivals de 10.000 a 50.000 espectadors només s’incrementen un 4% respecte al 2019 i els festivals petits han registrat un descens del 20%», va apuntar després d’analitzar les cites principals des del gener a l’agost d’aquest any. L’oferta del 2022 ha estat brutal. Hi ha hagut un veritable boom de concerts a sales i a festivals, amb uns 420 festivals de música a Catalunya.