El festival Temporada Alta ja ha venut més de 14.400 entrades, més d'un terç de les 42.450 que ha posat a la venda aquest any. Després de dos dies de venda preferent per als mecenes i socis d’El Club de La Ciutat Invisible i d'una primera jornada general de venda intensiva, fins aquest dijous a les 5 el certamen havia venut 14.414 entrades, una xifra propera a les 15.300 de l'arrencada de la venda del 2021. L’any passat, inicialment es van posar a la venda 39.087 entrades degut a la restricció d’aforament al 70% per la COVID 19 i es van vendre 15.300 localitats en l’arrencada de la venda.

Les cues de bon matí per aconseguir entrades per Temporada Alta, un dels senyals inequívocs que s'acosta la tardor a Girona, s'han traslladat a la xarxa i més d'un ha tingut problemes per comprar entrades en línia a primera hora, quan s'ha concentrat més demanda. Per exemple, durant les tres primeres hores s'han venut 3.053 entrades, un 79% de les quals en línia. Després ja s'ha estabilitzat.

Pel que fa a la venda presencial, aquest any s'han obert tres taquilles simultànies (al Teatre Municipal, a l'Auditori de Girona i al Teatre de Salt) per agilitzar el servei. Tot i així, en obrir a les nou hi havia cua fora del Municipal. Els més matiners havien arribat a les set, dues hores abans d'obrir.

Actualment hi ha entrades per a totes les propostes excepte el concert de Fito&Fitipaldis i Cosas que se olvidan fácilmente de Xavier Bobés, que té un aforament molt limitat (5 espectadors per funció).

Per absorbir l'elevada demanda d'entrades, el festival ha obert noves funcions de L'adversari (9 d'octubre, 18.00), Una teràpia integral al Teatre de Salt (15 d'octubre, 21.00) i Terra Baixa (El llop) (27 de novembre, 18.00).