Una vetllada poeticomusical a Girona reunirà poetes i músics de les comarques gironines. L’acte, batejat com a Ben Trobada de Tardor, està previst per demà a les 7 a la Taverna del Bon Vi, al barri del Pont Major.

Actualment hi ha inscrites una seixantena de persones, i hi participaran autors com Consol Vidal - Poetessa del Desert, Edu Sibori, Dolors Godoy o Pep Panosa, conegut com el Jardiner de Sentiments, que organitza l’acte.