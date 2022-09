Cesk Freixas, Kebyart Ensemble, Magalí Sare, el fotògraf Gervasio Sánchez o la companyia Els Pirates seran alguns dels protagonistes del prop d’un centenar d’activitats culturals que acollirà Banyoles en el darrer trimestre entre arts escèniques, musicals, exposicions i cicles a la biblioteca.

En arts escèniques, hi ha previstos títols com El més bonic que podem fer, de Pau Roca; La setena porta de la companyia Els Pirates, Monopoli amb Edu Buch i Sara Espígol o Pòsit, de l’actriu Meritxell Yanes. També s’hi veurà M’hauríeu de pagar, de Jordi Prat i Coll dins la programació de Temporada Alta. L’apartat local anirà a càrrec d’Un mort a Can Puig dirigit per Andrea Portella per Sant Martirià; Els Pastorets de Banyoles i Scrooge de Cor de Teatre i el de teatre familiar, comptarà amb propostes de De Paper, La Pera Llimonera i l’Estaquirot.

Pel que fa a la música, la programació banyolina inclou dos concerts dels artistes residents de l’Ateneu, Kebyart Ensemble i les actuacions de Magalí Sare i Cesk Freixas. També Carles Marigó, la Cobla Montgrins o Alba Carmona, que actuarà en el marc del festival FlamenGi.

Pel que fa a les exposicions, destaca una mostra de fotografies del periodista Gervasio Sánchez sobre Sarajevo, coincidint amb els trenta anys de la guerra de Bòsnia.

La venda d’entrades per a la nova programació de Cultura Banyoles s’inicia avui. Com a novetat, a partir d’aquest octubre, les entrades per a les activitats dels Museus de Banyoles es podran comprar en línia al web de cultura.banyoles.cat, com la resta de propostes d’arts escèniques i musicals del municipi.