El seu nom pot sonar a embarbussament, com a mínim per a la majoria de la població. No obstant això, vol ser un joc lingüístic basat en pinpilinpauxa, considerada una de les paraules més boniques de l'euskera i que en català es pot traduir com a papallona. La barcelonina Raquel Pagès i la biscaïna establerta a la capital catalana Ane Barcena integren Pinpilinpussies, un dels duos més en forma de l’escena alternativa nacional que, aquest divendres, a les 18.50 h a la zona esportiva de Vidreres, serà un dels protagonistes d’una segona jornada de l’Actitud Fest, una cita que en la seva 11a edició acull fins dissabte alguns dels noms més destacats de l’escena del rock alternatiu catalana, espanyola i també internacional.

Pinpilinpussies, amb guitarra i bateria, aterren al festival de la Selva per presentar Hipocondría (Aloud Music, 2022), un segon disc d’estudi amb el qual fan un pas ferm amb punyents temes a ritme de punk i pop, amb un cert regust al so de bandes mítiques dels noranta com Bikini Kill o Veruca Salt entre d'altres, i unes lletres en euskera i castellà que reivindiquen l’empoderament de la dona, denuncien la violència masclista i foragiten, al mateix temps, les pors i les inseguretats. "Les dues som hipocondríaques i de fet, en tots els treballs que editem intentem com a títol posar una cosa que tinguem en comú. Es tracta d'una ansietat que les dues sentíem ja abans de la pandèmia i que ja ens afectava en el nostre dia a dia. Per això, moltes de les cançons són una mica una resposta a aquestes pors i inseguretats nostres" explica Pagès.

Amb Hipocondría les Pinpilipussies han fet un pas més enllà en el seu projecte, apostant per barrejar en les lletres de les cançons el castellà amb l'euskera. "Va ser una cosa que va sorgir de manera natural. Al nostre primer disc només cantàvem en anglès, però amb el pas del temps, ens hem anat sentint més còmodes amb les nostres llengües maternes. Les cançons en basc les ha compost i les canta l'Ane. En el meu cas, encara no he introduït temes en català, però ho tinc al cap. Al final, el nostre projecte és molt obert" comenta la mateixa Pagès sobre aquesta decidida aposta pel plurilingüisme.

"Les influències han anat variant moltíssim al llarg del projecte. Al principi jo me n'anava més cap al pop alternatiu, mentre que a l'Ane li seduïen sons més punk i fins i tot foscos. Amb el temps, les influències es van anar ajuntant. Així que, ara mateix, tant podem tenir com a referents bandes de postpunk britàniques com grups de pop. Al final bevem de moltes fonts diferents" subratlla la barcelonina sobre les influències d'un projecte que va arrencar, amb el seu primer concert, el 2018. El 2019 van publicar el seu primer EP i el 2020, poc abans del confinament, van llançar Fuerza 3, un debut en llarg que les va situar com una de les bandes amb més projecció dins l'escena del rock alternatiu a Espanya.

"No és amor, és violència"

Un dels trets característics en les lletres del duo és la reivindicació de l'empoderament de la dona i la denúncia de la violència masclista, en totes les seves formes, més enllà de les agressions físiques. Sobre aquesta xacra social parla ERRE, el primer tema en euskera de la banda, que subratlla un missatge molt clar: "No és amor, és violència". "Veient la televisió, obrint el diari o escoltant les converses de les veïnes, continua havent-hi molts casos de violència contra les dones al nostre voltant. Hi ha molts casos de violència psicològica, d'assetjament verbal i també físics ocults que no s'acaben denunciant" postil·la Ane Barcena.

Al voltant de la reivindicació feminista, Barcena afirma que en el sentit de les notícies "encara es parla de nosaltres com un duo de noies. Entenem que si algú ens ve a veure en concert, serà per la nostra música, no pel nostre gènere. A poc a poc sí que les coses estan canviant al món de la música, però més en l'àmbit intern, en què les dones ens sentim més segures i que entenem que el fet d'estar en un escenari ens serveix com a altaveu per reivindicar el nostre espai".

Sobre el concert d'aquest divendres a Vidreres, Pagès creu que el públic se "sorprendrà". "Tocarem temes dels dos discos i també de l’EP i alguns que encara no hem publicat. Esperem que el públic s’animi a fer uns quants pogos" afegeix. Pinpilinpussies compartiran escenari en aquesta ocasió amb altres bandes destacades del rock alternatiu com els valencians Laid, els barcelonins Enemic Interior, els cordovesos Viva Belgrado o els madrilenys Accidente i Sugus.