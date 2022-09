Rossend Arquès, Josep Domènech Ponsatí, Anton M. Espadaler, Yannick Garcia, Josem M. Jaumà, Josep Maria Pinto i Esther Tallada Seco són els finalistes del primer premi Aurora Bertrana de traducció. Els Premis Literaris de Girona estrenaran un guardó a la traducció d’una obra literària ja publicada i dotat amb 6.000 euros i, tot i que el veredicte no es coneixerà fins el 20 de setembre, en la festa de proclamació dels guardons, la Fundació Prudenci Bertrana ja n’ha fet públics els finalistes.

El jurat, format per Àngels Gregori, Lluïsa Julià, Lluís Muntada, Francesc Parcerisas i Antoni Pladevall, els ha escollit d’entre els més de 700 títols de nova traducció editats en català durant l’any passat de tots els gèneres. Són Rossend Arquès per la traducció de Vida nova de Dante Alighieri (Adesiara); Josep Domènech Ponsatí per Un alè de vida de Clarice Lispector (Club Editor); Anton M. Espadaler per Jaufré (Editorial Barcino); Yannick García per Orgull i prejudici de Jane Austen (La casa dels clàssics); Josep M. Jaumà per la traducció de Poesia completa de T.S. Eliot (Edicions de 1984); Josep Maria Pinto per Albertine desapareguda II de Marcel Proust (Viena) i Esther Tallada Seco per Les palmeres salvatges de William Faulkner (Edicions de 1984).