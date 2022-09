El periodista i escriptor Josep Pastells i l’il·lustrador Iván García han convertit l’arquitecte Rafael Masó en un personatge de còmic. Amb l’editorial empordanesa Llibres del Segle acaben de publicar Rafael Masó, arquitecte. La vida i l’obra del rellevant creador noucentista, una novel·la gràfica que ressegueix alguns els moments més d’importants de la biografia d’un dels grans noms de l’arquitectura catalana del segle XX.

Després de tirar endavant plegats el còmic Ferrater Mora, filòsof l’any 2017, Josep Pastells i Ivan García tornen a treballar junts en un volum que repassa, en forma de novel·la gràfica, la vida personal i professional de l’arquitecte noucentista.

Amb guió de Pastells i dibuixos de García, la biografia de Masó és narrada des del punt de vista d’un dels nets de l’arquitecte, que explica al seu fill la història del besavi.

I ho fa incloent-hi no només el vessant d’arquitecte, la cara més coneguda de Masó, sinó també tota la seva activitat cívica i política, el seu pas pel calabós durant la dictadura de Primo de Rivera o l’amistat que va mantenir amb altres personatges il·lustres de la Girona de principis del segle XX, com ara l’escriptor Prudenci Bertrana i l’escultor Fidel Aguilar.

Remuntant-se als negocis familiars a Cuba i a com el seu pare i el seu avi li van transmetre l’interès per la política i les arts, el còmic recorre també els anys en què Rafael Masó destaca primer com a poeta i posteriorment com a arquitecte, polític i urbanista.

El seu afany per canviar la fesomia de la ciutat de Girona i les influències arquitectòniques que va rebre en els seus viatges per Europa són alguns dels temes que aborda el còmic, que també aporta detalls fins ara inèdits de la relació amb Esperança Bru. Malgrat l’oposició del seu pare a la relació, Bru acabaria convertint-se en l’esposa de Masó després d’un festeig clandestí, amb unes 2.000 cartes intercanviades i diverses trobades furtives.

El còmic culmina amb la creació de la Fundació Rafael Masó per preservar el llegat de l’arquitecte i l’obertura al públic de la Casa Masó, al carrer Ballesteries de Girona.

Abans, Ferrater Mora

Rafael Masó, arquitecte és el segon còmic en què Pastells i García treballen junts des que es van conèixer el 2016, a través d’un premi de còmic convocat per la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Pastells va guanyar la convocatòria per al guió i García la de les il·lustracions, i el còmic es va publicar un any més tard.

Des de llavors, han seguit en contacte i García ha il·lustrat també la portada de la darrera novel·la de Pastells, Sang blava.