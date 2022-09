Temporada Alta ja ha venut un terç de l’aforament de tot el festival

El festival Temporada Alta ja ha venut més de 14.400 entrades, un terç de les 42.450 que ha posat a la venda aquest any. Després de dos dies de venda preferent per als mecenes i socis d’El Club de La Ciutat Invisible i d’una primera jornada general de venda intensiva, fins ahir a les 5 el certamen havia venut 14.414 entrades, una xifra propera a les 15.300 de l’arrencada de la venda del 2021.

Les cues de bon matí per aconseguir entrades per Temporada Alta, senyals inequívoc que s’acosta la tardor a Girona, s’han traslladat a la xarxa i més d’un va tenir problemes per comprar entrades en línia a primera hora, quan es va concentrar més demanda. Per exemple, durant les tres primeres hores es van vendre 3.053 entrades, un 79% de les quals, en línia.

Pel que fa a la venda presencial, es van obrir tres taquilles simultànies (al Teatre Municipal, a l’Auditori de Girona i al Teatre de Salt) per agilitzar el servei. Tot i així, en obrir a les nou hi havia cua fora del Municipal. Els més matiners havien arribat a les set, dues hores abans.

Encara hi ha entrades per a tot, excepte el concert de Fito&Fitipaldis i Cosas que se olvidan fácilmente. El festival ha obert noves funcions de L’adversari, Una teràpia integral al Teatre de Salt i Terra Baixa (El llop).