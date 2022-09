Les Escaules és un poble d'uns setanta habitants que des de fa setze anys rep a més de trenta músics procedents de diferents cobles dels voltants de Girona i de la Catalunya Nord, i arriba a acollir més de 400 persones que omplen tot el poble. Es tracta de la Festa de la Sardana de les Escaules, que enguany se celebra dimecres 14 de setembre.

La iniciativa prové de Martí Lladó i Martí Barris, que van proposar la Festa de Sardana i en van fixar la periodicitat anual, cada dimecres següent a la Diada.

Des d'aleshores la festa agrupa a diferents músics de cobla que es troben a la plaça del poble per crear l'efímera Cobla Principal de les Escaules per al dia en qüestió.

«L’últim van venir més de 30 músics, és divertit veure com es troben i s'entenen a la primera i toquen diverses sardanes, amb l'ajuda d'un director voluntari, que des de fa uns anys és en Jordi Vila», explica Pau Alegrí, president l'associació juvenil Vall de la Muga, i organitzador de la Festa de la Sardana de les Escaules.

Alegrí, nét de Martí Lladó, als seus 30 anys ha viscut totes les Festes de la Sardana. «Un cop hi vam arribar a ser 700 persones, és agradable veure com la gent va repetint any rere any», diu Alegrí, motiu pel qual cada any el nét del senyor Lladó reparteix els pasquins de la pròxima edició.

A més de ser el més semblant a una Jam Session de Cobla, la Festa de la Sardana de Les Escaules és una festa que uneix a tot el poble que la prepara. No només és l'actuació de Cobla Principal de les Escaules, sinó que també hi ha un berenar, que té un preu simbòlic de tres euros.

«El meu avi estava molt orgullós de mi, i m'agrada pensar que fins que ens cansem, hi ha moltes ganes de seguir, la gent ve d'un any a un altre, i els que vénen per primera vegada s'ho passen bé», explica Alegrí.