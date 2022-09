Dèlia Brufau: «M’encantaria fer molta més ficció en català»

Dèlia Brufau és una cara coneguda pels espectadors catalans, que la van descobrir a Les de l’hoquei. Ara, però, viu «el seu repte professional més gran» com a protagonista de la sèrie Tú no eres especial, la nova ficció adolescent de Netflix, estrenada fa una setmana. Aquesta actriu barcelonina criada a cavall entre Vidreres i el Poblenou hi interpreta l’Amaia, una estudiant d’institut que es trasllada de la seva Catalunya natal a Salabria, un petit poble basc, d’on és la família seva mare. Allà es trobarà fora de lloc, fins que descobreix que la seva àvia era la bruixa del poble i comença a plantejar-se si ella també té poders i fins a quin put pot treure’n profit.

L’actriu assegura que hi ha «molta feina al darrere, amb anys de formació i un gran acompanyament» per part del seu entorn per aconseguir el seu primer protagonista. «Al principi ho afrontes amb molts nervis i força por, perquè és el primer repte professional gran, però t’has de deixar ajudar per l’equip i pel teu voltant», assegura.

La sèrie es va rodar durant quatre mesos a Lekumberri, a Navarra. «Van ser mesos d’una intensitat molt bèstia», assegura.

I és que la situació sanitària encara era complicada i Brufau va haver de ser allà de maig a octubre, sense escapar-se a Catalunya a veure la família per por als contagis. «Havia d’anar amb molta cura, perquè si jo em contagiava s’aturava el rodatge i això és molta responsabilitat», explica l’intèrpret, que des de fa quinze anys té molta relació amb Vidreres, on viu el seu pare.

Va ser precisament ell que li va dir que aprofités l’aïllament del rodatge per al seu paper a la sèrie. «Fent una videotrucada em va aconsellar que capgirés la situació, que havia d’aconseguir la bombolla en la qual vivia m’ajudés per preparar el paper, perquè les emocions que sentia eren similars a les del personatge, a qui han tret de la seva esfera de confiança», continua.

Respecte a la sèrie, explica que és una comèdia «a estones bastant naïf» sobre una adolescent que ha de trobar el seu lloc al món. «És una recerca de la identitat portada a l’extrem, però sempre amb un to blanc i tractat des de l’humor», diu Brufau.

Son sis episodis amb el segell d’Estíbaliz Burgaleta (Skam España). Escrita per la mateixa Burgaleta i Alberto Grondona i Sergio Granda, està dirigida per Inma Torrente i Laura M. Campos.

A més de Brufau, la protagonitzen Óskar de la Fuente, Ainara Pérez, Jaime Wang, Elia Galera, Jordi Aguilar i Miriam Cabeza.

Nova pel·lícula

Dèlia Brufau ha aparegut en sèries de televisió com Les de l’hoquei, però també ha treballat per al cinema amb la pel·lícula La voluntaria, amb Carmen Machi i en curtmetratges com Tótem Loba, dirigit per Verónica Echegui i nominat al Goya.

Actualment, està rodant un llargmetratge en català, del qual no vol donar més detalls. Assegura que, malgrat que se sent còmoda rodant en castellà, li «encantaria fer molta més ficció en català».