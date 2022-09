Els que aprecien el sushi, el manga, l’anime, les arts marcials, Murakami, el sake o la moda nipona no es poden perdre La semilla y el corazón, una antologia única de gairebé cinc-centes pàgines per introduir-se en el haiku i per extensió al fascinant món de les belles arts japoneses.

A mitjans de juliol l’exprimer ministre belga i expresident del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, es va reunir a Tòquio amb el primer ministre nipó Fumio Kishida, en la seva condició d’Ambaixador Haiku per a l’Amistat Japó-UE, i va anunciar el seu propòsit de fer que la poesia japonesa de 17 síl·labes sigui Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco, si el Japó ho vol.

L’explosió digital ha beneficiat l’haiku, però al contrari d’aquests textos breus de les xarxes socials, la poesia japonesa fascina sense estridències, i, per tant, provoca la imaginació. Vet aquí la clau de la seva popularitat, mil·lenària tant entre els habitants del sol naixent, i després a la resta del planeta amb el seu boom al segle XX.

Juan F. Rivero contextualitza al preàmbul de La semilla y el corazón tot el que cal saber sobre el haiku, a més ofereix una extensa bibliografia per a qui necessiti bussejar més en aquesta literatura popular que impregna totes les arts nipones. El seu propòsit en l’antologia i una breu història de la poesia japonesa des dels seus orígens fins al 1945 –data fins on arriba el llibre–, fa de la introducció una amena i necessària lliçó per a tots els lectors que decideixin aproximar-se per primera vegada a la poesia japonesa.

La divisió del volum en cinc parts –Los orígenes; La poesía clásica: Nara y Heian; La época medieval: Kamakura, Nambokuch­ö, Muromachi y Azuchi-Momoyama; La poesía de Edo; i La era Meiji y el siglo XX hasta 1945-, correspon a les cinc grans etapes del desenvolupament de la poesia japonesa. Un gran treball que recull l’àmplia nòmina d’autors i la diversitat d’estils i propostes. Amb una especial atenció al paper fonamental de les dones en la florida de la poesia en japonès, ja que els primers versos nipons es van escriure en kanshi, ja que el xinès era la llengua de prestigi i en la qual eren educats les elits masculines, mentre que les dones de la cort rebien una acurada formació en japonès.

I com destaca Rivero, el fet que les dones no sabessin xinès obligava els homes a comunicar-s’hi en japonès.

Una revolució poètica

Com se sap, el haiku és un poema breu de disset síl·labes, escrit en tres versos de cinc, set i cinc síl·labes, que el poeta Matsuo Basho va popularitzar en la seva forma actual al segle XVII, i que en principi han de contrastar imatges, parlar de la natura i esmentar una paraula que fa al·lusió a l’estació de l’any.

Basho va néixer el 1644 i encara que no va ser un monjo budista, va sostenir que la tasca poètica era com una font d’elecció espiritual que a més del poema havia de reflectir-se també en la vida i el caràcter dels escriptors. La seva proposta perquè els versos sorgissin de la contemplació dels éssers vius de manera espontània i de les emocions del seu autor és el millor resum del que és un haiku, l’expressió de la sorpresa quotidiana, on la importància de la natura i el simbolisme de les estacions marca els ideals estètics dels poetes.

Des del primer haiku anònim Susanoo: «Ocho nubes protegen / el palacio de Izumo, / el de ocho vallas; / ocho vallas que guardan / a mi esposa feliz.»; fins a l’últim, Suzuki Shizuko: «La flor del cosmos / no muere si se le sopla / con suavidad»; l’antologia La semilla y el corazón d’Alba condensa 1.300 anys de poesia, una selecció única al panorama editorial espanyol.

Per cert, el títol està inspirat en el binomi cor/llavor de les idees poètiques de Ki no Tsurayuki, que a principis del segle X, en el seu prefaci al Kokinshū, considerat el primer text crític de la literatura japonesa, va comparar la poesia del país amb les fulles d’una planta que tingués per llavor el cor dels éssers humans. «Afirmar que els poemes del Japó tenien per llavor el cor de les persones significava, per tant, vincular-los a l’esperit ia la voluntat de tot un poble, que a través de la veu d’un poeta o un altre anava deixant textos a la memòria comuna», explica Rivero.

Els quimonos de primavera, el cor de cigales a l’estiu, el color de les hortènsies a la tardor o el caràcter hivernal de l’ésser humà, tenen més cor que algunes xarxes tòxiques i, per descomptat, són les llavors nutritives per als millors sentiments.