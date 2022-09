L’escriptora Maria Barbal va protagonitzar divendres al Castell de Calonge la tercera edició del cicle Essencials, on va repassar la seva trajectòria com a escriptora. Del conjunt de la seva obra, en va destacar un element recurrent: el sofriment humà, que per a l’escriptora és «una manera d’entendre el món». També va valorar la seva experiència com un element important en el procés d’escriure. Barbal va referir-se a l’escriptura en llengua catalana, indicant que suposa «renunciar a presència pública, traduccions i a tenir més projecció». Amb tot, va concloure que «la meva llengua és el català».

L’escriptora va parlar en primícia de la seva última novel·la, Al Llac, que presentarà oficialment durant la Setmana del Llibre en Català, que se celebra a Barcelona fins al dia 18 de setembre. D’aquesta nova obra n’ha subratllat que la història, situada als anys seixanta, parteix d’un record d’infantesa: les jornades de lleure a prop del llac i el viatge en tren per arribar-hi. Durant l’acte, coordinat per Carme Arenas, també es va projectar una obra teatral sobre l’univers narratiu de Barbal, dirigida per Israel Solà.