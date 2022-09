Les artistes catalanes Tatiana Blanqué i Francesca Poza exposen, des de dissabte, Enfilalls vs. Connexions a la Dual Galeria d’Art, a Girona. Segons indiquen, els enfilalls connecten persones, situacions, energies, raonaments, idees, amics, família i, en definitiva, entorn i natura. Aquesta última és la que fa de fil conductor entre totes elles, segons afirmen des de Dual. De fet, tal i com assenyalen, la natura i les persones -anònimes- són l’eix principal de la mostra, ja que la natura els ha donat la vida i els «anonymous» són els personatges amb els quals els humans es poden identificar. Els «anonymous», afegeixen, també poden entendre’s com a col·lectius, com a espectadors de la natura, una reflexió sobre com s’articula la seva noció de subjecte.L’exposició, inaugurada dissabte a les set de la tarda, es pot visitar de dimarts a dissabte fins al 22 d’octubre.