Entre les publicacions de la rentrée de tardor literària, la no-ficció arriba amb grans i variades novetats. Un dels títols imperdibles serà el diari de Patricia Higsmith, publicat per Anagrama. En català arriba el llibre de Robert Kolker publicat per Periscopi, i el líder de PCS Salvador Illa relata la pandèmia des de la seva experiència com a ministre de Salut.

No serà per la falta de varietat que aquest any la rentrée de tardor de no-ficció s’anuncia amb bombos i plats. El destacat, sens dubte, és el llibre que publica l’editorial Anagrama i que pot titular-se com a esdeveniment literari: els diaris de Patricia Hisgmith recopilats a Diarios y cuadernos 1941-1995.

L’escriptora, que en vida es va guanyar fama de misàntropa i va mantenir l’aura d’hermetisme total sobre la seva vida privada, no ho va ser així amb l’escriptura, i en morir va deixar uns diaris i quaderns personals on ho explica tot. Aquests van aparèixer per casualitat, guardats entre la roba en un armari, el 1995. La seva editora, Anna von Planta, s’ha submergit en les més de vuit mil pàgines de les seves anotacions i apunts i ha realitzat una meticulosa selecció que aquesta tardor surt, per fi, a la llum.

Aflora aquí la persona darrere de l’escriptora, amb totes les seves complexitats i contradiccions. L’autora d’Estranys en un tren deixa anar contundents opinions –no exemptes de polèmica–, aborda episodis crucials de la seva vida personal i ens permet també endinsar-nos en la «cuina» del seu univers literari i comprovar que la seva més cèlebre creació, el sociòpata Tom Ripley, és el fruit destil·lat dels seus dimonis interiors.

Un altre títol que no passarà desapercebut serà Dinero y poder en el Tercer Reich, de David de Jong, publicat per l’editorial La Principal, on l’autor descriu el fosc passat nazi de les grans empreses alemanyes. La seva història comprèn des del moment que, l’any 1946, Günther Quandt, el patriarca d’un dels imperis industrials més icònics d’Alemanya i de la dinastia que avui controla BMW, va ser arrestat per col·laborar amb els nazis.

Segons el periodista de recerca David de Jong, el brutal passat nazi de les dinasties que van dominar Daimler-Benz, que van cofundar Allianz i que encara controlen Porsche, Volkswagen, Dr. Oetker o BMW, s’ha mantingut ocult. El seu objectiu en aquest llibre és revelar la veritable història de com les dinasties industrials més riques d’Alemanya van amassar diners i poder tot col·laborant amb el Tercer Reich. De Jong demostra com aquests magnats es van apropiar de negocis jueus, es van fer amb mà d’obra esclava i van fabricar armes per a l’exèrcit de Hitler.

En el panorama més proper, a Catalunya, el líder del PCS Salvador Illa publica El año de la pandèmia, de Península Editorial, sobre la seva experiència com a ministre de Salut del govern nacional l’any en què la Covid va paralitzar el món.

Periscopi publica en català Els nois de Hidden Valley Road. Durant els anys setanta, sis dels dotze fills d’en Don i la Mimi Galvin van ser diagnosticats amb esquizofrènia. La vida de somni americà que havien construït s’ensorrà sense previ avís per donar pas a un futur marcat pels abusos, la violència i la vergonya social.

Robert Kolker ens explica la història de tots els membres d’aquesta família, de l’amor i l’esperança, i repassa de manera brillant el llegat científic incalculable que han deixat i que ha permès entendre i avançar en el tractament i l’explicació d’aquesta malaltia a les futures generacions.