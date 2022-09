El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona reprèn el projecte «Un llibre, un destí» aquest dissabte a Camprodon. La iniciativa, que consisteix a triar una novel·la relacionada amb una localitat i fer-hi una gran trobada de clubs de lectura, es va posar en marxa el 2019, però no s’ha pogut reprendre fins ara per la pandèmia.

En la primera edició, fa tres anys, el municipi escollit va ser Caldes de Malavella, amb El fill de l’italià de Rafel Nadal. En aquesta ocasió, l’acte tindrà lloc dissabte a Camprodon, amb els llibres Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà, i El dia de l’ós, de Joan-Lluís Lluís.

Tots dos autors participaran, al matí a partir de les 11, en un club de lectura multitudinari conduït per Ona Anglada al Casal Camprodoní amb capacitat per a unes tres-centes persones. Hi prendran part 21 biblioteques de les comarques gironines.

A la tarda, a partir de les 16.30, s’hi portaran a terme les activitats culturals, com ara rutes literàries (en grups de 25 persones) arreu de Camprodon.