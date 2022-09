L'Acadèmia de Cinema espanyola ha seleccionat ‘Alcarràs’, de Carla Simón, per representar Espanya a la 95a edició dels Oscar. La pel·lícula s’ha imposat a la coproducció catalana ‘As Bestas’, de Rodrigo Sorogoyen, i ‘Cinco Lobitos’, d’Alauda Ruiz de Azúa, que també estaven preseleccionades. ‘Alcarràs’, distingida amb l'Os d'Or al Festival de Berlín, ha estat preseleccionada recentment per la 35a edició dels Premis del Cinema Europeu i fa un mes va fer el salt a les plataformes audiovisuals. La pel·lícula de la cineasta, garrotxina d'adopció, es pot veure a Prime Video, Filmin, iTunes, Movistar Plus+, Vodafone, Orange, Google Play i Rakuten. La 95a edició dels Oscar se celebraran el 12 de març del 2023 a Los Angeles.

L’actriu Carmen Maura ha estat l’encarregada de donar a conèixer el títol que representarà Espanya als guardons i ha estat acompanyada pel president de l’Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, i la notaria Eva Fernández Medina. El film narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després d’’Estiu 1993’ la cineasta torna a gravitar les relacions familiars, tot incorporant-hi el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. Al seu entendre, la família és el motor de conflictes i de "moments molt bonics" i reconeix que tenia ganes d'expressar "com l'energia i les emocions d'una família es mouen com un tot".