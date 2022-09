Vint-i-sis obres opten a guanyar el 42è premi Just Manuel Casero de Novel·la Curta, que aquest any tindrà un record especial per a l’escriptor Vicenç Pagès, mort recentment i jurat dels guardons durant dues dècades. L’entrega del premi serà el 30 d’octubre a la sala La Planeta de Girona, però com sempre anirà acompanyat d’una setmana d’actes, la XXX Proposta de Poesia, entre els quals destaca, el 5 de novembre, un tribut a l’escriptor empordanès, que justament l’any passat va tancar la seva etapa com a jurat del premi literari i que ha estat substituït per Cristina Massanés.

Pel que fa al guardó, dotat amb un primer premi de 2.000 euros i la publicació, i un segon de 500, hi concorren vint-i-sis obres, una xifra menor que en altres ocasions, la majoria enviades per autors de Girona i Barcelona. La festa de lliurament inclourà també homenatge a Pau Riba amb la complicitat de l’Orquestra Fireluche, que interpretarà alguns dels temes que van crear junts i que van poder enregistrar abans de la seva mort. La XXX Proposta de Poesia, però, començarà el dia abans, el 29 d’octubre, amb el mateix poeta que va inaugurar la primera edició, Narcís Comadira, amb el seu darrer poemari, Els moviments humans. L’empordanesa Rosa Font i Massot serà l’encarregada del recital del 30 d’octubre; el 2 de novembre, coincidint amb el centenari del naixement de Pier Paolo Pasolini, el grup Proscenium recordarà l’obra del poeta, narrador i cineasta i el 3 de novembre la poeta i metgessa Àngels Moreno recitarà poemes del seu llibre Exposició. El dia 4, Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán compartiran un espectacle poèticomusical entorn del llibre La princesa sou vós i el 6 hi ha prevista una lectura dramatitzada de El poema de Guilgameix, Rei d’Uruk dirigida per Oriol Broggi que es va estrenar al festival Grec, en els dos únics actes de pagament d’enguany. La resta de propostes, organitzades conjuntament per La 22 i La Planeta, són d’accés lliure.