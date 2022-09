La Llibreria Vitel·la de Palafrugell tanca dos anys després d'agafar el relleu a l'antiga Mediterrània. Segons ha anunciat per xarxes socials, la llibreria abaixarà la persiana el proper 9 d'octubre, quan també acabi la XII Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. "Sí, certament es tancarà una porta, i tan certament, s'obriran mil finestres!", recull la piulada que han fet a Twitter. Regentada per Gemma Garcia, responsable de l'editorial Vitel·la i de la llibreria que també té el mateix nom a l'Escala (Alt Empordà), la de Palafrugell va obrir l'agost del 2020. La pandèmia ja va fer retardar-ne l'obertura. Ara, passats dos anys, com ha admès a Ràdio Capital, Garcia es veu forçada a tancar perquè "econòmicament és insostenible".

El 9 d'octubre, quan s'abaixi la persiana de la XII Biennal de Fotografria Xavier Miserachs, també s'abaixarà la persiana de #VitellaEspaiForum #VitellaPalafrugell. Sí, certament, es tancarà una porta, i tan certament, s'obriran mil finestres! 📚🌊 — Llibreria Vitel·la (@llibreriavitela) 12 de septiembre de 2022 La Vitel·la-Espai Fòrum de Palafrugell va obrir ara fa poc més de dos anys. La llibreria agafava el relleu a l'antiga Mediterrània, que havia tancat el setembre del 2019 després que els seus propietaris es jubilessin sense tenir relleu. Una campanya de suport a l'establiment, però, va aconseguir fer perviure el local (format per una llibreria, un espai expositiu i una cafeteria). Qui va agafar el testimoni va ser Gemma Garcia. Artífex de l'editorial Vitel·la, nascuda el 2006, des del 2011 també comptava amb una llibreria pròpia a l'Escala. La nova Vitel·la-Espai Fòrum de Palafrugell va aixecar persiana el 21 d'agost d'ara fa dos anys; s'havia previst obrir-la al març, però el coronavirus ho va estroncar. Gemma Garcia: «De robots encara n’hi haurà més, però nosaltres som rics en humanitat» Des d'aleshores, aquesta llibreria generalista també s'havia convertit en punt de trobada cultural al municipi. S'hi feien presentacions, trobades amb autors i exposicions. De fet, ara mateix acull una de les mostres de la XII Biennal de Fotografia. A més, aquest estiu, la Vitel·la també havia maridat literatura i mar amb la iniciativa 'La mar ens acull' (un cicle de sortides literàries amb barca). Per xarxes socials A partir del proper 9 d'octubre, però, la Vitel·la-Espai Fòrum de Palafrugell abaixarà persiana. I ja no la tornarà a obrir. La llibreria, situada al carrer de la Tarongeta, ha anunciat per xarxes socials que tanca. En declaracions a Ràdio Capital, Gemma Garcia ha admès que "econòmicament és insostenible", i que malgrat tot el que s'ha fet durant aquests dos anys, "al final una llibreria és una empresa i encara queden molts anys abans tot això no es pugui remuntar i defensar sol". Amb el tancament, Palafrugell queda pràcticament orfe de llibreries. Perquè un cop la Vitel·la-Espai Fòrum tanqui, al municipi tan sols en quedarà una: L'Esquitx. La Vitel·la mantindrà, això sí, la llibreria de l'Escala