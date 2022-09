L'orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) ajuntarà els principals "himnes del cor" de la història musical en un disc que sortirà a finals de novembre. L'impulsor de l'SCCC, Josep Lagares, ha remarcat que en aquest nou treball hi haurà "himnes" de tots els gèneres i èpoques. Es tracta de cançons que s'han convertit en mites de la música al llarg dels anys i ara arribaran al públic amb l'acompanyament d'una orquestra simfònica de cobla i corda. Els artistes Beth, La Pau i Manu Guix i Joan Garrido seran els encarregats de cantar les cançons. El disc estarà format per agrupacions de cançons en funció de la temàtica i el repertori comptarà amb 'Amazing Grace', 'Hallellujah' o 'El cant dels ocells'.

Després de recuperar els temes més importants de la discogràfica Música Global, l'orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ja té un nou repte musical. Durant aquestes setmanes estan enregistrant un disc nou titulat 'Himnes del cor', en què faran un repàs a alguns dels temes més destacats de la història musical i que evoquen als sentiments de pau, llibertat, ecologia o amor. L'impulsor del projecte, Josep Lagares, ha destacat que el projecte té una rellevància important "en temps de guerres" perquè les cançons escollides volen "retrobar la pau". De tota manera, Lagares ha remarcat que no hi haurà himnes nacionals ni polítics. Els temes escollits són "melodies corprenedores dels últims 300 anys" i que amb el temps "s'han convertit en himnes. Beth interpreta 'Hallellujah' En aquest sentit, el director de l'SCCC, Francesc Cassú, ha destacat que per fer la tria del repertori han buscat aquelles cançons "que passen de l'escenari a la platea" i que al final la gent se'ls acaba fent seus. "Són la veu del poble", ha insistit Cassú. Dins d'aquests himnes que formaran part del nou projecte de l'SCCC hi ha 'El cant dels ocells', l''Amazing Grace' o l''Hallellujah' de Leonard Cohen. Aquest últim tema l'interpretarà la Beth, qui s'ha mostrat molt il·lusionada per cantar-lo. "L'havia fet en alguns concerts i també en el casament de la meva germana", assegurava la cantant. A més, la de Súria ha recordat que havia anat a veure Cohen en un concert i tenia especial estima a aquest tema que ara interpretarà acompanyada de l'SCCC i la Polifònica de Puig-reig. Cassú ha explicat que també hi haurà la sardana de l''Empordà', l''Himne de l'alegria', 'I'll survive' o 'Highwell to Hell'. Tots ells de gèneres molt diversos que buscaran el seu encaix en un conjunt de 'medleys' que han preparat per estructurar el disc. Cançons repartits en temàtiques El director de l'orquestra ha detallat que han agrupat alguns dels temes en funció de la temàtica i per això hi haurà una secció de temes de pau, un altre de llibertat o un de cançons que parlen de l'ecologisme i el medi ambient. Tot plegat formarà un recull de pràcticament 50 temes. Cada artista n'interpretarà quatre temes individuals i la resta es repartiran en cançons corals. El resultat d'aquest disc, que aquest dies s'està enregistrant en uns estudis de gravació d'Aiguaviva (Gironès) es podrà veure a la tardor. El treball sortirà a la venda el cap de setmana del 25 de novembre, conjuntament amb els tres concerts que farà l'SCCC a l'auditori de Girona. L'objectiu és repetir l'èxit dels concerts de l'any passat, que van esgotar totes les localitats de la sala Montsalvatge de l'auditori.