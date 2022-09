Alcarràs, de Carla Simón, ha estat elegida per l’Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la categoria de l’Oscar a la millor pel·lícula internacional a l’edició 95a dels premis de Hollywood, que se celebrarà a Los Angeles el 12 de març de 2023. La premiada pel·lícula de Simón, Ós d’Or a l’última Berlinale, es va imposar a les altres dues excel·lents precandidates, As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco lobitos, d’Alauda Ruiz de Azúa.

La primera pel·lícula de Carla Simón, Estiu 1993, ja va ser escollida el 2018 per l’Acadèmia Espanyola per lluitar pels Oscars, encara que finalment quedaria fora de la carrera per entrar entre les nominades. Serà la tercera pel·lícula rodada en català que opti a l’Oscar, després de Pa negre, d’Agustí Villaronga, el 2011, i la citada Estiu 1993, rodada al municipi garrotxí de Les Planes d’Hostoles, on la directora nascuda a Barcelona va passar bona part de la seva infància i joventut.

Després de les festes de la Mercè, en què serà pregonera, Carla Simón viatjarà a principis d’octubre als Estats Units per presentar Alcarràs al New York Film Festival, i s’iniciarà de forma oficial la campanya dels Oscars de la mà de la productora i distribuïdora Mubi. «Estem molt il·lusionats de poder fer aquesta carrera i li dedicarem tot l’amor i el temps del món», va dir Simón ahir només conèixer-se la notícia, en videoconferència amb l’Acadèmia de Cinema des de Barcelona. «Aquestes carreres es construeixen a poc a poc i venim des de Berlín, no podem tenir una entrada millor que el New York Film Festival, que és la porta d’entrada habitual d’Almodóvar», va afegir la productora María Zamora (Elastica Films). «No sabrem com connectaran els americans», va apuntar Simón, «però més enllà de l’agricultura el tema principal és la família i tots en tenim una».

Un llarg camí, encara

A Alcarràs encara li queda un llarg camí per poder acariciar l’Óscar a la millor pel·lícula internacional. Quan cada país escull la seva candidata, un comitè d’acadèmics de Hollywood elabora una llista de quinze prefinalistes, l’anomenada shortlist, que es desvetllarà el 21 de desembre. Les cinc finalistes, triades pel mateix comitè, s’anunciaran amb la resta de nominades el pròxim 24 de gener i la guanyadora, aquesta vegada votada per tots els acadèmics que hagin vist les cinc pel·lícules finalistes, es coneixeran durant la cerimònia del 12 de març. Per això, Simón no vol fer-se gaires il·lusions de moment. «Sóc molt supersticiosa, intento no projectar gaire», va declarar. L’última vegada que l’Acadèmia va optar al guardó va ser el 2020, amb Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, que va capitular davant el fenomen de Parásitos.

Vista en cinemes per més de 360.000 espectadors (amb una recaptació de 2,19 milions d’euros), Alcarràs roman encara en algunes sales espanyola. És la tercera pel·lícula espanyola més vista de l’any, després de Padre no hay más que uno 3 i Tadeo Jones 3.