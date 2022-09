La filmació de la sèrie amb Longoria i Maura, a partir del 26 a l’Empordà

Land of women, la sèrie que protagonitzaran les actrius Eva Longoria i Carmen Maura a l’Empordà, busca figurants a Figueres. La producció, que adaptarà per a Aple TV+ la novel·la homònima de la periodista i escriptora Sandra Barneda, es començarà a rodar a partir del dia 26 de setembre en pobles com Garriguella o Vilanova de la Muga. Fa unes setmanes, la mateixa Longoria explicava que ella i la seva família es traslladarien durant cinc mesos a l’Alt Empordà per poder participar al rodatge.

L’equip de producció ha convertit Figueres en la seva base d’operacions i ha anunciat per a aquest dissabte a l’Auditori Caputxins un càsting a la recerca de figurants. Es busquen homes i dones de 17 a 70 anys, «amb looks no molt moderns» i amb vehicles de tota mena, des de patinets a furgonetes o tractors. En el cas de les dones, especifiquen que busquen extres que sàpiguen conduir camions i tractors. La feina és remunerada. Produïda per Bambú Studios, Land of women tindrà sis capítols. Seguirà els passos de Gala (Eva Longoria), una novaiorquesa que ha de canviar de vida quan les irregularitats financeres del seu marit l’esquitxen. Per escapar d’un grup de criminals, fugirà amb la seva filla i la seva mare (Carmen Maura), al seu poble natal, a l’Empordà. Les tres dones intentaran mantenir l’anonimat al poble, però la seva presència acabarà despertant vells secrets familiars. Carlos Sedes serà el director de la Sèrie i el guió ha anat a càrrec de Ramon Campos i Gema R. Neira.