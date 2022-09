Jean-Luc Godard semblava etern. Tots els seus companys a la revista Cahiers du cinéma i a la Nouvelle Vague havien mort. I ell seguia molt actiu. Va morir ahir als 91 anys, però en la dècada passada va arribar a fer 10 pel·lícules entre curts i llargs, i algunes tan radicals i modernes com Film socialismo (2010) -filmada amb un mòbil-, Adiós al lenguaje (2014) –una immersió en el 3D que a Espanya no es va estrenar en tres dimensions en una decisió absurda- i El libro de imágenes (2018).

Amb Godard gairebé mai no hi va haver terme mitjà. O se’l respectava molt o se l’odiava molt més. No va contribuir a suavitzar les coses la seva actitud altiva i malcarada. El 2010 no va comparèixer a Canes i va enviar una nota d’excusa ditiràmbica relacionada amb els problemes a Grècia, i el 2005 es va enfrontar amb els responsables de l’exposició que li va organitzar el Centre Georges Pompidou de París.

El seu tarannà, de vegades pedant, i la complexitat de la seva obra, per a diversos sectors de públic i crítica massa intel·lectualitzada, el van fer guanyar enemistats. Per això no resulta estrany que repassant la generosa bibliografia sobre Godard trobem un llibre a favor titulat Nadie como Godard, escrit per Alain Bergala el 2003, i un altre tan discutible com ¡Me cago en Godard! (2019) de Pedro Vallín, en què es defensa el cinema de masses comparant-lo amb el cinema d’autor representat pel director. Curiós que caient tan malament, seguís sent utilitzat com a reclam comercial. Ell es va buscar les garrotades, però és impossible parlar del cinema modern sense parlar de Godard.