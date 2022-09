Des de finals dels 60 i fins l’any 1977, el diari nord-català L’Indépendant va publicar un suplement adreçat, sobretot, als turistes francesos de les comarques gironines. Portava el nom de Costa Brava i es venia amb els exemplars del rotatiu que es distribuïen per la demarcació. Les imatges que l’il·lustraven són un testimoni de luxe de l’impacte de l’arribada massiva de turistes, la transformació del paisatge gironí i també de tot allò que passava de dia i de nit a la Costa Brava. Ara 25.000 d’aquestes imatges s’acaben d’integrar al fons fotogràfic de la Diputació de Girona, l’Inspai, fruit d’un acord entre la corporació i L’Indépendant.

Les imatges van ser fetes entre el 1969 i el 1977 i recullen l’arribada d’estiuejants, els canvis urbanístics que va patir el litoral o l’època daurada de les discoteques vistes per alguns dels grans fotògrafs del moment, com ara Pablito, Pablo García Cortés, del qual l’Inspai conserva el fons i de qui aquest any en commemora el centenari amb una exposició itinerant.

Els espectacles folklòrics, la Gauche Divine i fenòmens com el destape també queden recollits en les 24.939 fotografies que s’incorporen al Centre de la Imatge de la Diputació. També hi apareixen les personalitats que van passar per la Costa Brava de l’època, com Antonio Gades, Johnny Halliday, Charles Aznavour, Joan Manuel Serrat, Peret, Julio Iglesias, Camilo Sesto o El Cordobés.

Un cop feta la cessió, que es va oficialitzar aquest dimarts a la seu de L’Indépendant a Perpinyà, l’Inspai digitalitzarà i conservarà aquest fons, catalogant-lo i fent-lo consultable.

Aquest no és el primer fons de L’Indépendant que acull el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ja que des del 1998 disposa d’un miler d’imatges publicades al diari. Són fotografies d’autoria desconeguda, i aquest ingrés recent, explica l’ens, ajudarà a completar-ne la informació.

Pel vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura, Albert Piñeira, l’acord és «un pas endavant en la col·laboració institucional entre una banda i l’altra dels Pirineus» que permet tenir «un testimoni gràfic únic sobre un moment clau de la història contemporània de les comarques gironines».