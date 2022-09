Els càstings per trobar figurants per a la nova sèrie del creador de Lost i Watchmen, Damon Lindelof, han començat avui al Plató Girona del Parc Científic i Tecnològic de Girona, on s’allargaran fins diumenge. Serviran per trobar entre 500 i 800 figurants de la producció, que portarà el nom de Mrs. Davis i que, com va avançar Diari de Girona, es rodarà entre l’octubre i el novembre en diverses localitzacions gironines i a Barcelona. La sèrie confrontarà la fe i la tecnologia i estarà ambientada en diferents èpoques i països.

Girona acollirà el rodatge de la nova sèrie del creador de «Lost» i «Watchmen» La directora de càsting, Yaël Moreno, explica que busquen gent de totes les edats i perfils, tot i que majoritàriament els calen homes.