L’Auditori es posa en marxa amb el «cúmul de capes» de Zb·Yu·Ra

S’escriu Zb·Yu·Ra i es pronuncia com «viure», i, en realitat, és l’acrònim del nom de tres músics que viuen ben allunyats els uns dels altres: als Estats Units, a Polònia i a Catalunya. L’acordionista polonès Zbigniew Chojnacki, la vibrafonista taiwanesa resident a Nova York Yuhan Su i el bateria banyolí Ramon Prats seran els encarregats d’obrir aquest diumenge la temporada de tardor a l’Auditori de Girona amb un projecte compartit que va néixer aquí el 2019 i que s’ha anat desenvolupant, en format virtual, durant els darrers tres anys fins que ara veu la llum.

La responsable d’aquest parèntesi és, és clar, la pandèmia. El trio és fruit del programa de residències internacionals de La Marfà - Centre de Creació Musical de Girona, que uneix músics catalans i estrangers amb projectes comuns, i és ara quan es materialitza amb una sèrie de concerts a Girona, Barcelona, Vic, Perpinyà i al novembre, a París.

«Jo havia tocat per separat amb els dos, amb en Zbigniew en un context de música improvisada i amb la Yuhan, de jazz contemporani», explica Prats sobre els seus companys de viatge en aquest projecte.

La residència a la Marfà va ser l’any 2019 i van poder fer un primer concert, però després la covid ho va aturar tot. En el seu cas, però, assegura el músic de Banyoles, aquest temps de parèntesi ha sigut «molt positiu»: «tot aquest temps hem estat molt en contacte a nivell virtual i ens ha anat molt bé per digerir tota la feina que vam fer durant la residència a Girona».

Aquests dies s’han retrobat a Banyoles per preparar els concerts i «es nota que no hem deixat d’enviar-nos gravacions i de treballar els uns sobre el material dels altres».

El trio interpretarà composicions de tots tres alternades amb improvisacions, «en el que és difícil saber què és improvisat i què no» en un concert amb preu emocional, és a dir, que cada espectador pagarà per l’entrada al final, en funció de l’experiència obtinguda.

Respecte al que sonarà aquest diumenge sobre l’escenari de la sala Xavier Montsalvatge -on també se situarà el públic, en un format que busca la proximitat entre artistes i oients-, Prats explica que «hi haurà moments acústics però també molts d’electrònics», tot i que reconeix que és difícil de classificar.

«Ser verges de referents ens ha anat bé per treballar, i el nostre so és com un cúmul de capes», diu sobre un projecte que, confia, tindrà continuïtat.

Ramon Prats també té entre mans altres projectes, com ara el proper disc de Duot, la formació que comparteix amb Albert Cirera, en què han treballat amb un quartet de cordes i que sortirà aviat.

De Mayumana a Fito

Amb el concert de Zb·Yu·Ra s’obre una temporada que en les properes setmanes portarà fins a l’Auditori la companyia israeliana Mayumana (25 de setembre), l’estrena a Girona del nou projecte dels bisbalencs b1n0 (7 d’octubre) i de la Girona Jazz Project amb Carles Benavent (15 d’octubre).

Ja més endavant serà el torn de Michel Camilo i Tomatito (12 de novembre), Los Planetas (18 de novembre) i Pau Vallvé (19 de novembre).

En col·laboració amb Temporada Alta, l’Auditori de Girona també acollirà en els propers mesos les actuacions d’artistes com Les Luthiers (11 i 12 d’octubre), Xoel López (21 d’octubre), Ute Lemper & GIO Symphonia (11 de novembre) i Fito & Fitipaldis (9 de novembre), que ja ha exhaurit les entrades.