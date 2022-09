La cantant, guitarrista i compositora Natàlia Miró do Nascimento, conegudament artísticament com a Namina, inaugurarà aquest vespre, a les 20 h a l’Ateneu 24 de Juny de Girona, la 6a edició de la mostra del cicle underground Soterrània, que enguany ha programat un total de sis concerts que tindran lloc entre aquest mes de setembre i fins al dissabte 22 d’octubre.

L’artista catalonobrasilera presentarà, en format acústic i acompanyada pel trompetista i productor barceloní Pep Gol, Un udol, un quart disc d’estudi en el qual aposta per fer confluir, amb al jazz com a eix central, el blues amb la bossa nova o el folk.

El Soterrània continuarà el pròxim dissabte 24 de setembre amb l’actuació del quintet nord-català Santa Maria Death Trip i la seva fresca barreja de fuzz-rock, surf i pop. El divendres 30 de setembre serà el torn de la formació barcelonina Murina, que portarà fins al Barri Vell de Girona la seva fusió de garage rock amb gotes d’indie rock i punk.

El mes d’octubre arrencarà amb la presència del grup de rock psicodèlic Stay, que es troba celebrant els seus vint anys de trajectòria en el món de la música i que el divendres 7 presentarà en directe els seu darrer disc, Old Sounds Of Modern Music, publicat ara fa un any pel segell Magic Mountain Records. El folk d’inspiració country dels ganxons Deser Inn Palm Springs (dissabte 15) i el post-punk esquitxat de rock’n roll dels rossellonencs Fox System clouran una sisena edició del cicle Soterrània que, com és habitual, tindrà entrada gratuïta amb taquilla inversa.