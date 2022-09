La tempesta que hi va haver el passat 3 de setembre va provocar una sobretensió al projector de la sala Comtal de Ripoll, ocasionant una avaria que va deixar el municipi sense cinema durant aquell cap de setmana. L’Ajuntament ripollès, propietari de la sala, ha activat l’assegurança per canviar el rectificador electrònic sense el qual la màquina no funciona. El termini per rebre el recanvi és d’un mes, durant el qual el Circuit Urgellenc, empresa concessionària de la programació de cinema, ha instal·lat una màquina provisional. Aquesta substituta ha ocasionat alguns problemes de soroll i qualitat, i aquest passat dilluns es va haver de suspendre també la sessió de la tarda, on projectaven Tadeo Jones 3.

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, constata que es tracta d’una «situació provisional» i recorda que les sessions no estan en perill al Comtal. De fet, aquest mateix vespre es farà la sessió de cine-club on es projectarà la pel·lícula documental francesa Mañana, organitzada conjuntament entre l’ARIC i el Col·lectiu pel Decreixement del Berguedà i Ripollès. Durant la resta del cap de setmana està previst que s’hi puguin veure en diferents franges horàries Dragon Ball Super: Super Hero i 42 segundos.