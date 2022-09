Moviments Bertrana, un homenatge a Aurora Bertrana, va obrir ahir a la tarda la primera edició de la Setmana dels Bertrana. La iniciativa, engegada per la Fundació Prudenci Bertrana per celebrar el naixement d’un nou guardó de traducció batejat amb el nom de l’escriptora, inclou activitats com ara la Nit de Poetes d’aquest vespre o el lliurament dels Premis Literaris de Girona dimarts vinent a l’Auditori.

L’acte d’ahir, celebrat a l’Auditori de la Mercè, estava dividit en dues parts. La primera, Aurora Bertrana i el Premi Prudenci Bertrana, una lectura comentada, va incloure textos de l’autora llegits per l’actriu Mercè Pons, amb la col·laboració de Josefina Espinosa, i comentats per la catedràtica i presidenta de la Fundació, Mariàngela Vilallonga, i l’escriptor Josep Maria Fonalleras. La segona part de l’acte consistia en l’espectacle literari-musical Bertranettes, on l’actriu Queralt Albinyana va llegir textos de Bertrana amb acompanyament musical del trio de jazz format per Marta Roma, Èlia Bastida i Leonor Falcón. Durant tot l’acte, la il·lustradora Gala Pont va posar color a tot el que passava a l’escenari.