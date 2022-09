«KOP mai no hem tingut un prisma econòmic per decidir el camí a seguir»

«Ara és un bon context per composar i tenim moltes coses a dir del que està passant», assegura Juanra, fundador i cantant de KOP, la històrica banda de metal i hardcore gironina, que sempre ha destacat per les lletres combatives. Assegura, però, que està «intentant digerir el que ens passa, a nivell col·lectiu i polític a Catalunya, per no sortir massa pujat d’adrenalina o ràbia».

I és que, explica, la banda nascuda a Celrà ja té temes enregistrats del seu pròxim disc, però treballa sense presses, perquè són un grup que no s’ha «deixat guiar mai per un criteri comercial per treure discos». És per això que van publicar el darrer en ple confinament, per celebrar el seu vintè aniversari, una efemèride que no han pogut compartir en directe amb una gira de concerts fins ara. Una d’aquestes nits de celebració de les dues dècades de la publicació del seu debut, Internacionalista, els durà avui al festival In-Somni, que se celebra tot el cap de setmana a Banyoles.

Quan mira enrere, Juanra se sent «molt satisfet d’haver pogut viure» tot el que ha viscut la banda al llarg d’una trajectòria forçosament intermitent pels cinc anys de presó que el van mantenir allunyat dels escenaris.

«Tenim una trajectòria llarga i molt consolidada en la nostra escena i han sigut vint anys molt productius a nivell creatiu. Hem fet discos en diferents condicions i situacions i jo tinc un record molt especial per Nostrat, l’àlbum que vaig escriure estant a la presó», explica el músic celranenc.

La banda estava treballant en la gira del vintè aniversari quan va esclatar la pandèmia i ho va aturar gairebé tot, menys la sortida d’un àlbum, Per tots els meus focs, en què revisen la seva trajectòria amb un tema de cada disc, regravat amb el so actual i enregistrat a l’estudi però amb tots els músics alhora, com un directe. «Vam voler tornar a l’old school i això es nota, hi ha una altra textura del so, i a més ho volíem fer així per gravar un record nostre i reflectir la nostra potència actual dels directes», diu.

«Qualsevol discogràfica amb una perspectiva purament comercial ens hagués dit que el confinament no era un bon moment per treure’l, perquè no es podia acompanyar d’una gira que rendibilitzés la inversió, però mai hem tingut un prisma econòmic per decidir el camí a seguir», subratlla.

«Les discogràfiques ens acostumen a demanar més discos, però nosaltres diem que gravem quan tenim coses a dir», continua.

En aquest sentit, diu, KOP està «bastant en contra de les noves tendències musicals», les que consideren que el format del disc ha caducat i que s’han d’anar traient singles en comptagotes.

«Això ho diu gent com el director d’Spotify, un empresari que no ha fet mai cap cançó. Intentem que tot això no ens afecti, mai hem escrit perquè ens ho digui la discogràfica o perquè faci massa temps que no publiquem res i que comercialment toqui», continua.

Respecte al context social i polític actual, assegura que «és un bon moment per escriure», però que cal «mastegar-ho bé perquè les cançons no siguin una explosió de la frustració i la ràbia que hi ha al carrer, que sigui una mirada a l’època i al context que no caduqui en dos anys».

Tornar al directe

Aquest estiu KOP ha pogut reprendre l’agenda de concerts després d’estar gairebé aturats per la pandèmia. «Vam tenir moltes ofertes per fer acústics, per tocar amb la gent asseguda... en vam fer un amb cadires perquè creiem que s’havia de provar, però no era el nostre format», assevera Juanra.

«La gent que ve a veure KOP ho fa amb intensitat. Els concerts asseguts no tenien res a veure amb nosaltres, perquè el directe és la passió de sortir, de viure la música i compartir-la», diu el cantant de la formació, que assenyala que la tornada als escenaris després de dos anys «està tenint una càrrega emocional molt forta». «És espectacular, la gent ve entregadíssima i nosaltres rebem tota la seva energia».

Ara està content de «tornar a casa» per l’In-Somni. KOP actuarà passada la 1 de la matinada i compartiran cartell amb Disaster Jacks, Les Buch, Segismundo Toxicomano, Kaos Urbao, Milicians i Tensö.