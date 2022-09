Els festivals giren full

Les bones vibracions que tenia el sector de la música en viu a principis d’estiu s’han confirmat. A les acaballes de la temporada, els números avalen la recuperació del sector, com evidenciava fa uns dies l’Anuari de la Música, el termòmetre de la indústria musical del país. Les comarques gironines no en son una excepció, i després de dos anys d’aforaments reduïts i formats adaptats, les grans cites musicals de la Costa Brava han passat pàgina i han recuperat les xifres d’assistència prèvies a la pandèmia, tant en números absoluts com en percentatges d’ocupació, tot i que cada cas té les seves particularitats.

Dels tres grans certàmens de l’estiu a la Costa Brava, el festival de Cap Roig ha gairebé igualat els prop de 43.500 assistents de fa tres anys, Porta Ferrada ha crescut en nombre d’espectadors gràcies a un recinte amb més capacitat i la programació de més concerts i Peralada ha tingut un descens més que considerable de públic perquè ha redimensionat la seva proposta.

I és cadascú ha seguit camins diferents per girar full després de la pandèmia. En el cas del festival dels jardins de Cap Roig, ha ofert menys concerts que fa tres anys, però ha incrementat l’ocupació tot i celebrar-se en un auditori amb més capacitat. El 2021, per adaptar-se a les restriccions d’aforament, va ampliar la platea del jardí botànic de Calella i va guanyar 400 localitats, que aquest any ha mantingut, ja amb la capacitat al 100%. El cartell era més curt -25 concerts el 2019, 19 aquest estiu-, però ha pujat el percentatge d’ocupació, del 86,7% al 93%, i ha passat dels 43.467 espectadors d’abans de la covid als 43.200 d’aquest any.

També ha fet les paus després de la pandèmia el festival Acústica de Figueres superant de nou els 100.000 assistents. Si el 2019 tancava sobrepassant «de llarg» els 100.000 espectadors en 37 espectacles, aquest setembre s’ha situat entre els 100 i els 120.000 amb una trentena de propostes íntegrament gratuïtes, amb l’afegit que una nit, la protagonitzada per Oques Grasses, va haver de tancar l’accés a la Rambla de Figueres un cop arribat al límit d’aforament fixat pel protocol de seguretat: 10.000 persones.

Pel que fa a la Porta Ferrada, ha celebrat l’edició número 60 a ple rendiment, amb una cinquantena de propostes en comptes de la trentena d’espectacles de pagament que va oferir el 2019. Tot i que el certamen de Sant Feliu de Guíxols va ser un dels festivals més valents durant la pandèmia, mantenint gran part de la programació i del format, arrossegava diverses actuacions previstes pel 2020, com ara els concerts de Simple Minds i Jamie Cullum, que per fi han pogut fer enguany. Al creixement del nombre de concerts cal sumar-hi també el desplegament de dos escenaris -l’Espai Port, amb 1.200 places, i el Guíxols Arena, amb capacitat per entre 2.500 i 6.000 persones, cosa que li ha permès acollir el concert més massiu de la seva història, el de cloenda a càrrec d’Estopa. Per tot plegat, ha tancat l’edició d’aquest any amb 49.357 espectadors, superant els 42.380 del 2019.

Altres creixements destacats han estat dels del Portalblau de l’Escala, que ha ampliat i allargat la programació i ha passat de 7.897 espectadors a 15.500, amb un percentatge d’ocupació similar (del 85 al 87%) o el del Sons del Món.

En aquest cas, la pujada de les xifres d’assistència es deu a una reformulació del festival. L’any previ a l’esclat de la pandèmia va registrar 19.030 espectadors: 14.000 als espectacles de pagament que va fer a Roses, Castelló d’Empúries i als cellers de la DO. Empordà i 5.000 més en un concert de franc a la platja d’Empuriabrava. Ara Sons del Món es concentra exclusivament a la Ciutadella de Roses i en set jornades ha sumat 26.000 assistents, comptant els 2.000 que van accedir al Village sense entrada per als concerts.

Peralada, l’excepció

L’altra cara de la moneda és el festival Castell de Peralada, que ha passat dels 26.700 espectadors prepandèmics als 12.750, en bona mesura per voluntat pròpia. L’organització ha redimensionat el certamen a molts nivells: l’artístic, especialitzant-se en la lírica i la dansa; l’econòmic, rebaixant el pressupost de 4,6 a 3,7 milions i reduint les places de l’auditori, que ha passat de les 1.700 localitats a 1.300. També ha baixat el nombre de concerts, de 25 nits d’espectacles a 16, que ha més, han registrat menys ocupació (92% el 2019, pel 86,7% d’aquest estiu).