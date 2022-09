La Setmana del Llibre en Català fa rècord i tanca la 40a edició amb 50.000 visitants

La Setmana del Llibre en Català ha tancat la 40a edició amb un rècord d’assistència, unes xifres superiors a les d’anys anteriors, amb més de 50.000 visitants. S’espera que les vendes enguany hagin augmentat un 20% respecte a l’edició anterior, amb més de mig milió d’euros de facturació. El president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Carles Girbés, ha explicat a l’ACN que aquestes dades «demostren la vitalitat i l’optimisme de què gaudeix el sector del llibre en català», en la que serà la darrera edició de la Setmana, ja que finalitza el seu tercer i últim mandat.

En l’edició d’enguany les vendes han crescut sobretot en el llibre infantil i juvenil, ja que aquest any la Setmana l’han visitat principalment famílies amb nens petits.

Aquest any ha comptat amb 84 mòduls, 259 expositors i més de 300 activitats, configurant-la com la més gran de la història. S’hi han arribat a presentar més de 150 novetats de tardor de 206 segells editorials diferents. «El Moll de la Fusta s’ha acabat de consolidar com l’indret idoni per a la Setmana», segons el seu president, Joan Carles Girbés.

L’edició d’enguany ha apostat per una oferta que «ha anat més enllà del món del llibre», segons ha explicat, amb actuacions musicals, com la de Joan Dausà, gravacions de pòdcasts en directe des del Moll de la Fusta o taules rodones de temes molt variats amb molt convidats d’arreu del territori i experts en disciplines molt variades.

En aquesta edició de 2022 s’han presentat nous llibres d’autors de renom nacional i internacional com Ramon Solsona o Mercè Ibarz. També han passat per la fira un gran nombre de convidats, ponents i figures del món de la literatura i més enllà com Ken Follet, Quim Torra o Carla Simón.