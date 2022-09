El Sunset Jazz Club de Girona obrirà amb un clàssic, el pianista Chano Domínguez, una temporada que durà a la sala figures llegendàries com la cantant nord-americana Sheila Jordan, de 93 anys, a qui Charlie Parker presentava com «l’oïda del milió de dolars» però també joves talents com Lucas Delgado.

La nova temporada estable de concerts es posarà en marxa l’1 d’octubre, amb l’actuació del duet format pel prestigiós pianista gadità Chano Domínguez, un habitual de la sala, i la flautista israeliana Hadar Noiberg, presentant material del seu treball discogràfic d’aires mediterranis, Paramus, a més d’algunes estrenes.

Per reconèixer la trajectòria de figures tan veteranes com Jordan, la sala potencia el cicle Llegendes del Jazz, programant artistes que per motius de salut o per les restriccions de la mobilitat durant la pandèmia no van poder actuar al sunset. En aquest apartat hi ha previstes actuacions com les de Sheila Jordan (12 de novembre), alumna de Lennie Tristano i Charles Mingus i deixebla de Charlie Parker, Bird.

També el guitarrista Peter Bernstein en format quartet (17 d’octubre); saxofonista Jerry Bergonzi, que tornarà a la sala després de cinc anys el 20 d’octubre, i Rick Margitza, que va formar part de la banda de Miles Davis. Actuarà per tercera vegada al Sunset el 5 de novembre, coincidint amb el vint-i-unè aniversari del club.

Així mateix, el cicle Llegendes del Jazz es completa amb el bateria Billy Hart, de vuitanta-un anys, que protagonitzarà un dels concerts més esperats de la temporada, amb el pianista Kevin Hays i el contrabaixista Ben Street el 17 de novembre.

Altres cicles seràn l’11è Jazz & Fires i el Jazz de les escoles, que presentarà les actuacions d’escoles de música moderna del país amb les quals el Sunset col·labora, com el Conservatori de Girona o el del Liceu.

Durant el darrer trimestre de l’any, el club també serà seu de festivals com el Neu!, el FlamenGi, Girando Por Salas o l’Hora del Jazz que organitza l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, que presentarà el David Viñolas 5t el 24 de setembre, en el que serà el primer concert de la tardor.