Las Migas, Flamenco Queer, Alba Carmona, Mayte Martín i un espectacle conjunt de Karen Lugo amb Chicuelo són algunes de les propostes artístiques catalanes que incorpora el programa del Festival Flamenc de Girona, FlamenGi. La direcció artística del certamen, que arriba a la quarta edició, va a càrrec de l'activista gironina del flamenc fet a Catalunya Noemí Osorio, també ballarina i gestora cultural, que vol reivindicar aquest any els orígens "inclusius i diversos de l'art flamenc". El cartell del FlamenGi inclou una vintena d'actuacions que tindran lloc durant el mes de novembre a la capital gironina. Altres noms destacats són el de la companyia de dansa Yolanda Cortés o el de Pol Jiménez. Hi haurà una prèvia a càrrec de Mayte Martín el 24 de setembre.

Els organitzadors del festival destaquen que el FlamenGi és un festival "social i de proximitat" que neix als barris gironins, "alguns d'ells amb risc de vulnerabilitat", i subratllen que el cartell d'aquesta quarta edició incorpora espectacles i esdeveniments que aposten pel talent català amb perspectiva de gènere.

La mostra reivindica "l'origen de l'art flamenc", que "històricament" ha fet un plantejament "molt més obert, multidisciplinari, divers i inclusiu que no pas l'estereotip que es té del 'flamenc tradicional' actualment".

Els responsables de la iniciativa recorden que el FlamenGi aposta per programar "amb una mirada feminista i amb perspectiva de gènere", i subratllen que aquest any, a més, s'inclou el col·lectiu LGTBIQ+ per reivindicar que l'origen del flamenc està "totalment vinculat" amb la comunitat 'queer'.

En aquest sentit, el programa inclou l'espectacle "subversiu" de Flamenco Queer; la performance 'Lo Faunal' de Pol Jiménez, que reflexiona sobre identitat de gènere; l'espectacle 'Colmao', de la Cía. Yolanda Cortés, que fa una retrospecció sobre aquest tipus d'establiments comercials durant els anys 40 a Espanya, i la conferència en línia 'Historia Queer del Flamenco', de Fernando López, sobre flamenc i perspectiva de gènere.

D'altra banda, en l'àmbit del talent emergent, el festival programa l'artista gironí El Güeno i els dos grups guanyadors del FlamenGi de Primavera, Las Flamenquitas de Loli Carmona i el Joven Ballet de l'escola Pilar Sánchez.

Una altra actuació destacada és la del 'cantaor' Pere Martínez, que exhibirà al festival gironí el talent que ja ha mostrat arreu del món, i 'Golpe de Tierra', l'espectacle que uneix Karen Lugo amb Chicuelo.