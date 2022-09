Los Javis roden entre turistes i curiosos a les escales de la catedral

«És una de les sèries que segur que veurà l’any que ve a Movistar+», deia ahir una de les integrants de l’equip de rodatge de la sèrie La Mesias, el nou projecte de Los Javis, a una vianant que s’interessava pel rodatge que hi havia ahir al migdia al peu de la catedral. Entre turistes, ciclistes i xafarders, la filmació d’una de les sèries espanyoles més esperades del 2023, el proper títol dels directors de Paquita Salas i La llamada, es va instal·lar ahir al cor del Barri Vell de Girona per transformar per una estona la plaça de la Catedral i la plaça del Vi en un set de rodatge.

Es tracta de La Mesías, una producció de Movistar+ lliurement inspirada en Flors Mariae, la banda cristiana de Girona formada per les germanes Bellido Duran que es va convertir en un fenomen viral cap al 2014. Segons Javier Ambrossi i Javier Calvo serà el seu projecte «més ambiciós i complex».

Després d’abordar la fe en to de comèdia a la pel·lícula La llamada, la parella de directors s’acosta de nou a la religió amb el que ells mateixos defineixen com «un drama familiar gairebé apocalíptic» que aprofundeix en la fe «des d’un angle més fosc i dolorós», tocant qüestions com el fanatisme religiós i la superació del trauma barrejant gèneres i èpoques.

Ahir al migdia, l’equip de rodatge es va instal·lar davant el cafè L’Arc per rodar una escena al peu de les escales de la catedral. Amb la circulació de vianants i cotxes interrompuda per uns instants, tot de figurants vestits dels anys vuitanta desfilaven per davant dels graons de la seu. Mentrestant, la càmera seguia els passos d’una jove actriu que simulava quedar impressionada per l’imponent escalinata sota l’atenta mirada de molts curiosos, que contemplaven l’escena des de la terrassa de la cafeteria i la zona del carrer de la Força.

Rebuig de les Bellido Duran

Amb un elenc encapçalat per la cantant Amaia Romero, Macarena García, Lola Dueñas, Ana Rujas o Carmen Machi, La Mesías narra la història d’un home a qui el vídeo viral d’un grup musical cristià format per diverses germanes capgira la vida. El repartiment de la sèrie el completen Roger Casamajor, Albert Pla, Biel Rossell i Cecilia Roth.

Les similituds amb el grup gironí Flos Mariae són més que evidents, i per això Mariah’s Pop, una de les dues bandes en què es van dividir les germanes Bellido Duran, han expressat el seu rebuig, desvinculant-se de la sèrie amb un vídeo penjat a Youtube en què asseguren que ningú de la producció s’ha posat en contacte amb elles. «Mai hem autoritzat ni ens han demanat permís» per fer servir el nom de Flos Mariae per promocionar la sèrie de Los Javis, asseguren Flor, Montserrat i Patricia Bellido Durán, que amenacen amb accions legals si la sèrie «comet un delicte d’injúries contra el nostre dret a l’honor».