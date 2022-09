Rosalía ha estat nominada als Grammy Llatins en les categories de millor disc per ‘Motomami’; millor disc de música alternativa per ‘Motomami’; millor gravació de l’any per ‘La fama’, juntament a The Weeknd; millor cançó per ‘Hentai’; millor cançó alternativa també per ‘Hentai’ i millor vídeo musical curt per ‘Hentai’ i millor vídeo musical versió llarga de ‘Motomami TikTok’. El disc ‘Motomami’ també està nominat en les categories de millor disseny d’àlbum i millor enginyeria de gravació. Així mateix, Las Migas, el quartet format a Barcelona, per Carolina Fernández, Marta Robles, Alicia Grillo i Roser Loscos aspiren al Grammy al millor àlbum de música flamenca per ‘Libres’.

Bad Bunny està al capdavant de les nominacions amb un total de 10 pel disc ‘Un verano sin ti’. Els 23 Grammy Llatins s’entregaran en una cerimònia el 17 de novembre a Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino a Las Vegas. En total el nou disc de Rosalía ha rebut nou nominacions als Grammy. Rosalía es va consolidar com a fenomen musical a escala internacional regnant a la gala dels Grammy Llatins del 2019 a La Vegas. El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, 'El mal querer' se’n va endur cinc de les set estatuetes a les quals aspirava Un any després, la cantant es va fer un espai propi a la 21a edició dels Grammy Llatins i va guanyar tres dels quatre premis als quals optava: el de millor cançó urbana i millor fusió/interpretació urbana per 'Yo por tí, tú por mí' amb la col·laboració d'Ozuna, i millor vídeo musical curt per 'TKN'.