El Museu d’Art de Girona oferirà aquest dissabte Art-Acció!, una jornada d’experimentació artística que convida els visitants a explorar matèries i tècniques artístiques en primera persona. La primera edició, que pren el relleu del Dia del Visitant, estarà dedicada al fang.

Entre les 11 i les 7, el museu programa sis propostes gratuïtes d'experimentació al voltant d'aquest material, com ara tallers per a tota mena de públic, càpsules experimentals i la conversa-taller de modelatge «Quan el fang esdevé obra d'art» amb l'artista Eudald de Juana. A més, tant al matí com a la tarda hi haurà una visita guiada per descobrir la ceràmica de la col·lecció permanent de l'equipament.

L'entrada al Museu d'Art i totes les activitats seran d'accés gratuït, però en el cas del taller d'Eudald de Juana les places són limitades i les inscripcions es faran de forma presencial al mateix lloc.