Deu anys celebrant el final de l’estiu al ritme del «surf’n roll»

En aquells dies en els quals el sol es comença a pondre cada vegada més aviat, els turistes ja són fora i la majoria de la població ha tornat a girar al voltant d’una rutina que gairebé ha fet oblidar les vacances estivals, a Platja d’Aro es desperta l’ànima del surf rock, el gènere musical nascut a Califòrnia en la dècada dels seixanta del segle passat i que té en les guitarres, els saxos, els balls, la sorra i els tatuatges alguns dels seus principals trets distintius. El dissabte 21 de setembre de 2013, a la platja del Riuet, al sector Ridaura del municipi del Baix Empordà, se celebrava la primera edició del FestiSurf Costa Brava, una cita gratuïta organitzada per l’Associació Arocinema amb el suport de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Hi actuaven els madrilenys Los Coronas, els mexicans Lost Acapulco, els barcelonins Los Tiki Phantoms i els palafrugellencs 13th Magic Skull. La cita va ser tot un èxit i ho demostra que aquest pròxim dissabte el festival celebra la seva desena edició, consolidat ja com tot un referent del final d’estiu de la Costa Brava.

«Això va començar com una idea una mica esbojarrada de la nostra entitat. Ho vam parlar amb el llavors regidor de Cultura, en David Prohias, i ens va donar tot el suport» explica Àlex Boix, un dels membres de l’organització d’un festival que, tot i tenir en les seves primeres edicions la platja com a idíl·lic escenari, el 2017 es va traslladar al Palau d’Esports i Congressos en part per «evitar la pluja que sempre pot caure en aquesta època de l’any» així com per una sèrie de problemes burocràtics relacionats amb la llei de costes. «A porta tancada hem pogut guanyar espai de festival, concentrant més al públic» apunta Boix sobre el canvi d’ubicació.

Malgrat comptar amb un públic «molt fidel», en el qual predominen sobretot els rockers «d’entre 30 i 60 o 70 anys», el FestiSurf ha aconseguit arribar al llarg d’aquests anys «a tota mena de públic». «Hem pogut veure com nenes de tot just deu anys pujaven a l’escenari a ballar o molta gent gran que s’acostava a veure què fèiem i s’han acabat quedant» subratlla Boix, que també ressalta que, amb el pas del temps, la cita s’ha consolidat com un referent més enllà de la Costa Brava. «Des de 2020, quan vam haver de sol·licitar reserva prèvia, vam començar a notar que venia molta gent de Tarragona, València, Saragossa, Madrid i França» afegeix el portaveu d’una entitat que, a més d’aquesta cita, també organitza altres esdeveniments populars com el Firafan -que aquest passat estiu va celebrar la seva desena edició- o el Desemboca, entre d’altres.

El FestiSurf es manté com un esdeveniment gratuït que, a banda de celebrar la música, també ajuda a dinamitzar el municipi. Boix agraeix per això el suport de totes les persones que en aquests temps han ocupat la regidoria de Cultura -David Prohias, Imma Gelabert i Josep Amat-, atès que sense la seva col·laboració, el festival seria «inviable».

MFC Chicos -la superbanda nascuda de la fusió dels britànics MFC Chicken i els madrilenys Los Chicos que actuarà a Platja d’Aro en exclusiva-, els suecs The Barbwires, el duet enmascarat Pelomono, format per Antonio Pelomono i Pedro de Dios (Guadalupe Plata) i 13th Magic Skull, que s’han reunit després d’uns anys separats expressament per a l’ocasió, conformen el cartell d’una edició especial que a banda dels deu anys, celebrat també com la resta del sector de la música en directe, el retorn a la normalitat.