Un documental analitza l’efecte del «boom» turístic en la transformació de Tossa

Amb 16 anys ja col·laborava amb l’emissora municipal de Tossa, als 18 hi va estrenar, amb el seu equip, el projecte de magazine Tot plegat, i amb 20, combinant-ho amb els seus estudis de Periodisme a l’Autònoma, Carles Couso ja té enllestit el seu primer documental. A l’ombra del Paradís inicia la cinquena temporada del Tot plegat amb la voluntat d’augmentar-ne la difusió i la qualitat de les propostes, trepitjant per primer cop el terreny del documental. Diumenge, en l’estrena, va omplir les 450 butaques del cinema Montserrat.

Aquest és el primer dels sis reportatges temàtics que la productora El Gamatzem té previst fer aquesta temporada, amb l’objectiu d’oferir a l’espectador continguts on es mostra natura, paisatge, però també memòria històrica, reivindicació i cultura. El títol A l’ombra del Paradís combina la mítica frase del pintor jueu Marc Chagall, «Tossa, paradís blau» i la paraula «ombra», per explicar tot allò que ha quedat amagat, oblidat o fins i tot desaparegut, a causa de l’arribada del turisme a Tossa de Mar.

«Vam grabar més de 20 hores i al final ha quedat un documental de 40 minuts», detalla Couso, que pretenia mostrar des de Tossa la transformació del litoral català a partir del «boom» del turisme. El treball es basa en el testimoni dels pescadors vius més vells del municipi on expliquen el que recorden de la Tossa d’abans dels anys cinquanta, com era la platja, la vida laboral o les relacions personals. També hi participen persones grans de la vila que recorden en primera persona el rodatge a Tossa de la mítica pel·lícula Pandora y el holandés errante protagonitzada per Ava Gagner, amb un fort sentiment d’enyorança, d’aquella Tossa que només s’ha mantingut en el record dels més grans i en fotografies antigues.

La pel·lícula es va començar a rodar al juliol amb la idea d’estrenar-se a mitjans de setembre. Ara, explica el director, estan estudiant com donar-li difusió a través de les seves plataformes, un cop ja l’han estrenada. L’equip del Tot Plegat inicia la seva cinquena temporada amb ganes de créixer en qualitat i difusió. En aquest sentit hi ha prevista la producció de cinc documentals més dedicats al centenari de la UE Tossa, a la cuina tradicional tossenca, al Pelegrí, a la Guerra Civil i a la industria surera.

«L’objectiu d’aquesta nova temporada és sumar històries individuals que acabin formant una gran història col·lectiva en forma de reportatge» tal i com subratlla Carles Couso, que confessa que la seva ànima de periodista també té moltes ganes de seguir, la primavera que ve, la campanya electoral i les eleccions municipals al seu municipi. L’equip de treball està format per gent experta en diferents camps com ara la memòria oral, la comunicació cultural, el medi ambient, l’entreteniment, el periodisme i el cinema i s’han convertit en referent informatiu a Tossa, des de la ràdio, més tard des de la televisió i ara en diverses plataformes que els han de permetre seguir evolucionant.