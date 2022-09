Mishima i Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba actuaran a la tercera edició del Feçtival Octubre de Maçanet de la Selva. Del 7 al 16 d’octubre, el festival dedicat a la música i obres d’autor programa una desena de concerts i diverses activitats paral·leles com una mostra de glosa, un taller de danses tradicionals o una degustació de vins dels Països Catalans.

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba (9 d’octubre), Mishima (15 d’octubre) i Miquel Gil (8 d’octubre) són els caps de cartell d’aquesta tercera edició. Aquestes actuacions, de pagament, tindran lloc al Teatre La Societat mentre que també hi haurà dues nits de concerts gratuïts a la Pista Jard. Inclouran les actuacions de No +Igual, Obscens i Rapatapunk (el divendres 7 d’octubre) i de Júlia Bum, The Llamps i Rampaire (el divendres 14 d’octubre). Les actuacions musicals es tancaran, el 16 d’octubre, amb el concert gratuït de la mallorquina Maria Hein a Martorell de la Selva.