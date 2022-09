La revista Woman, de Prensa Ibérica, celebra aquest número d’octubre el seu 30è aniversari amb una portada protagonitzada per tres tops espanyoles, com la publicació, que exemplifiquen el moment que viu la indústria de la moda: Vanesa Lorenzo, Nuria Rothschild i Pino Montesdeoca. La revista, que inclou reportatges amb Rosalia o Ana de Armas, arriba a aquest moment històric sent líder en difusió en el seu sector, el de les mensuals femenines d’alta gamma, amb 72.177 exemplars.