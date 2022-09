Arbúcies ha inaugurat l’Espai Cabrera amb l'objectiu de donar a conèixer el llegat d’una de les nissagues medievals més importants de Catalunya entre els segles XI i XIX. Ubicat dins l’estructura del Museu Etnològic del Montseny (MEMGA), en un edifici de nova construcció, l'espai amplia l’oferta ja existent entorn del castell de Montsoriu i altres elements patrimonials dels Cabrera a la comarca. L'equipament compta amb una gran sala a la planta baixa destinada a projeccions i un espai de recerca a la part superior de l'edifici. Les obres les ha fet el Consell Comarcal de la Selva i han tingut un cost de més d'1 milió d'euros, finançats pel fons FEDER, l’ajuntament, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona.

L’Espai Cabrera, amb més de 600 metres quadrats de superfície, compta amb un parell de pisos. A la planta baixa, hi destaca la sala polivalent amb capacitat per a 70 persones, on es projectarà de forma habitual l’audiovisual 'Els Cabrera, el poder d’una gran nissaga'. Aquesta projecció explica els orígens dels vescomtes de Girona-Cabrera i com, al voltant del terme del castell de Montsoriu, van arribar a convertir-se en una de les nissagues més importants de la Catalunya medieval. Montsoriu va ser durant 400 anys el cap i casal del vescomtat de Cabrera i el centre del seu poder.

Per explicar com va evolucionant al llarg dels segles, s'han creat tres models virtuals del castell de Montsoriu amb escenaris històrics i personatges que permeten reviure la història en 3D. L'audiovisual s'ha fet a partir de la informació recollida al llarg de 30 anys d’intervencions arqueològiques al castell dirigides pel Museu Etnològic del Montseny.

A la planta superior hi ha un espai dedicat a la recerca, amb una zona d’arxiu, gestió i divulgació acadèmica dels fons bibliogràfics i arxivístics conservats. El nou espai complementa així el MEMGA, que ha esdevingut un centre d'exposició, conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del Montseny i la comarca des que es va inaugurar els anys 80.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha destacat la importància d’aquesta actuació dins el marc del projecte Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera, liderat i promogut pel mateix Consell i amb la col·laboració de tretze municipis de la comarca. En aquest sentit, Balliu ha explicat que el projecte ha permès "posar en valor el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera, generant una proposta conjunta potent per atraure nous públics culturals i turístics als municipis". Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha assenyalat: "Aquest espai ens permet recuperar una part molt important de la nostra història i situar la nissaga del vescomtat dels Cabrera al lloc que els hi correspon a la història de Catalunya".

El nou espai estarà obert al públic de forma gratuïta tot aquest cap de setmana, de les onze del matí a les dues de a la tarda, i de dos quarts de cinc a les set del vespre. També es faran visites guiades que s’han organitzat per dissabte i diumenge a les onze del matí i a les dotze del migdia.