Vint-i-cinc editorials i les dues llibreries d’Olot participen avui i demà en la primera edició de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. La cita, que és l’única fira del llibre de la Garrotxe després del buit deixat per LiberisLiber, dona tot el protagonisme al llibre «que incorpora la sostenibilitat com un criteri a l’hora d’editar i consumir», explica la directora de la fira, Laia Figueras.

«Cada cop hi ha més consciència cap a l’ecoedició», explica la responsable de la fira, que ha traslladat totes activitats a la pista poliesportiva per no patir per la pluja. «El criteri de sostenibilitat més clar és el punt d’impressió, un llibre imprès a 10.000 km multiplica per set les emissions de carboni», diu Figueras. Per això, la vintena d’editorials i les llibreries Isop i El Drac portaran a les Preses llibres produïts localment.

«Haver trobat tants segells i llibreries vol dir que les coses ja s’estan fent molt bé, ara falta saber-ho explicar i que el lector també ho conegui per tenir-ho en compte», diu. Les editorials presents a la fira són totes catalanes, amb títols en català i en castellà, però el cert és que segells bascos, valencians o gallecs ja s’hi han interessat per a properes ocasions.

Organitzada per l’Ajuntament de les Preses amb les editorials Nanit, Pol·len i Triangular, arrencarà aquest matí amb una jornada per a professionals. Per al públic general, avui hi haurà la inauguració a càrrec de Miguel Ángel Soto, responsable de Boscos de Greanpeace i una conversa amb escriptores i il·lustradores.

Demà hi haurà activitats com L’hora del Conte, espectacles familiars, un tast literari amb xocolata o una conferència.