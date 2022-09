El projecte educatiu i artístic A Tempo ha presentat la seva sisena edició pel curs 2022-2023, amb noves activitats i espectacles per a alumnes, així com una ampliació de recursos pel professorat, entre els quals s'inclou una nova plataforma digital del programa. Aquesta iniciativa ha estat creada per la Fundació La Ciutat Invisible i el Temporada Alta, amb el suport de la Fundació Banc de Sabadell. L'objectiu d'aquesta iniciativa és "promoure el valor educatiu de les arts a les escoles i instituts", segons ha detallat l'organització. El president de la Fundació La Ciutat Invisible, Joaquim Nadal, també ha explicat que el programa pretén "obrir el focus sobre el teatre, la cultura i l'educació".

Les activitats d'enguany començaran el 24 d'octubre amb una programació al voltant del festival Temporada Alta. Al llarg de dos mesos, els alumnes podran conviure amb artistes, actors, directors o treballadors del món del teatre, per a poder veure des de dins com funciona el món teatral. Aquest curs s'oferiran nou espectacles gratuïts en horari lectiu als centres de Girona i Salt, amb el propòsit de "garantir la igualtat d'oportunitats d'accés a la cultura a l'alumnat escoles i instituts independentment del seu entorn social d'origen", han declarat en un comunicat. Els alumnes, però, també en podran ser protagonistes enguany, ja que s'ha inclòs en la programació oficial del Temporada Alta un espectacle a càrrec de l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt, amb l'assessorament de la companyia José y sus Hermanas. La iniciativa forma part del programa educatiu 'Crea el teu projecte', i s'estrenarà al Teatre El Canal el pròxim 21 d'octubre. Una digitalització del projecte L'altra gran novetat d'aquesta edició és l'estrena d'una plataforma digital a través de la qual docents i artistes podran accedir a eines de formació i recursos per treballar a les aules amb el seu alumnat competències culturals i socials relacionades amb diferents professions artístiques. Segons declara la mateixa organització del projecte, aquesta plataforma "neix de l'experiència del confinament", quan es van veure obligats a crear propostes telemàtiques per a continuar amb la funció educativa de l'A Tempo. Ara, però, "l'objectiu és també crear una plataforma on artistes-educadors puguin compartir la seva pràctica artística amb infants i joves d'altres centres més enllà de Girona i Salt". Una voluntat de creixement De fet, des de l'organització del festival han comentat que un dels propòsits d'enguany és arribar al 100% dels centres educatius de Girona i Salt, tot i que no s'han plantejat encara expandir el programa més enllà d'aquests dos municipis gironins. El curs passat van participar en el projecte el 100% d'instituts i escoles públiques i centres concertats de Salt, mentre a Girona va haver-hi un 100% de participació d'instituts públics, un 85% en escoles i un 78% en centres concertats. En total, es van organitzar 113 accions educatives gratuïtes per a 3.173 estudiants, amb la participació de 259 docents, i 36 artistes. El total de les edicions, hi han participat 22.918 estudiants.