Mayumana, una de les companyies israelianes més internacionals, torna demà a la tarda (17h) a l’Auditori de Girona amb l’espectacle Currents. La companyia de dansa i percussió s’inspira en la històrica disputa entre Tomas A. Edison, el creador de la corrent contínua, i Nikola Tesla, descobridor de la corrent alterna, per a escenificar la coneguda com a «batalla de corrents» que van protagonitzar a finals del segle XIX entre els dos empresaris i inventors. El so electrònic i la percussió es posen al servei d’un enfrontament entre dos grups de amb estètiques diferents i llums i sons propis integrat per vuit intèrprets.

Aquesta proposta va néixer per ser representada a l’aire lliure al Festival de la Llum de Jerusalem, i des de l’estrena a Israel, ha girat pel Regne Unit, Argentina, Mèxic, Xile, la Xina o els Estats Units. A Girona arriba la versió adaptada per a teatres, que també ha girat per l’Estat en els darrers mesos. Nascuda l’any 1995, al llarg de la seva trajectòria ha realitzat més de 156.000 exhibicions i ha reunit vuit milions d’espectadors en més de vint països. Segons els seus responsables, Currents reuneix «el millor de la trajectòria de Mayumana», combinant alguns dels números més destacats de la seva història amb altres de nova creació. Nou Espai Calma Coincidint amb Currents, un espectacle pensat per a espectadors de totes les edats, l’Auditori de Girona posa en marxa l’Espai Calma, ubicat al primer pis i que estarà a disposició del públic de manera gratuïta en tots els concerts de la temporada. L’Espai Calma està pensat per a persones amb alta sensibilitat acústica, dones que alletin o públic amb qualsevol altra necessitat que vulgui un moment de calma i recolliment sense haver de sortir de l’Auditori.