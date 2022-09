La collita dels Premis Literaris de Girona

Un fotògraf que ha fixat en la retina de moltes generacions de gironins els paisatges encara verges dels inicis del segle XX, la mà dreta del president Josep Tarradellas a Catalunya, un adolescent «especial» i tot allò que s’amaga sota la superfície són els protagonistes de les quatre obres guanyadores dels Premis Literaris de Girona, que es van entregar dimarts passat en la tradicional nit literària de la Fundació Prudenci Bertrana. Diari de Girona ofereix avui un petit tast dels llibres sorgits d’aquesta convocatòria, que van arribar dimecres a les llibreries.

En primer lloc, el darrer Premi Prudenci Bertrana de novel·la, El fabricant de records, en què el besaluenc Martí Gironell ha partit de la figura del fotògraf ambulant Valentí Fargnoli per endinsar-se en el paper de la fotografia a l’hora de fixar els records en la vida de les persones.

Per la seva banda, Joan Esculies s’ha endut el Carles Rahola per un assaig biogràfic sobre una figura clau de l’antifranquisme, Josep Fornas(1294-2001), estret col·laborador de Josep Tarradellas.

Veïns especials és el resultat del treball a quatre mans d’Arturo Padilla i Rubèn Montañá. Cadascú ha donat veu a un dels protagonistes de la novel·la juvenil guanyadora del Ramon Muntaner: en Biel, un adolescent «especial» i una presentadora de televisió.

Al seu torn, la poeta Anna Gual és el flamant premi Miquel de Palol de poesia per Les ocultacions. El poemari trena, «des de l’honestedat», material autobiogràfic de l’autora amb històries d’altres persones per fer aflorar «allò ocult» que no es pot percebre amb els cinc sentits.