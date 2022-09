Les Preses clou amb èxit la primera Fira del Llibre Local i Conscient

Llegir conscientment i amb responsabilitat ambiental, perquè també a través de la literatura es pot aportar un gra de sorra en la lluita contra el canvi climàtic. Les Preses va cloure ahir la primera edició de la Fira del Llibre Local i Conscient, una cita que va arrencar divendres al matí amb una jornada centrada en el sector professional i que ahir, durant tot el dia, va obrir les seves portes al públic en general. En aquesta primera edició, la fira ha comptat amb un total de 27 editorials que comparteixen una clara aposta per reduir al màxim la seva petjada ambiental.

Ni les previsions de pluja - que al llarg de tota la jornada amenaçaven el cel del municipi garrotxí- ni les fortes ràfegues de vent van impedir que fossin molts els qui es decidissin a passar per la fira i participar en alguna de les activitats programades.

«Ha estat una passada perquè la gent ha respost fantàsticament i estem molt contentes» explicava ahir a la tarda Laia Figueras, directora d’un certamen literari que, després de l’èxit assolit, comptarà amb una segona edició l’any vinent. Figueras també va destacar que la gent que es va acostar a la fira, situada a la pista Poliesportiva, «no només ha vingut a passejar, sinó que ha mirat parades, ha comprat i s’ha interessat per tot allò que les editorials oferien». «El fet que hi hagi 27 editorials que han vingut amb llibres impresos localment ja demostra que hi ha consciència. És una primera passa» va afegir la directora que, també considera que la responsabilitat «no només recau en les editorials, sinó també en les impremtes i els mateixos lectors que, són els qui finalment decideixen comprar llibres editats amb criteris sostenibles».