«Volem donar reconeixement i visibilitat a tots els artistes de circ locals»

Com va entrar al món del circ?

Vaig conèixer el monocicle a través d’un amic quan era adolescent. A més, de petit anava amb la meva família a alguns festivals, com ara la Fira del Circ de la Bisbal. Ja de més gran vaig començar a anar a la Fira Tàrrega i vaig introduir-m’hi com a hobby, però quan vaig saber que hi havia una escola de circ, vaig decidir estudiar-ho a nivell més professional. Llavors va ser quan vaig anar a Madrid a estudiar circ a l’escola AMIRA.

Com es crea el Col·lectiu d’Artistes i Professionals del Circ de Girona?

Es crea el 2019 a partir d’una trobada que ja s’havia fet el 2018 per a reivindicar que a Girona es feia circ. Va néixer una mica com a rebuig de l’espectacle de l’Elefant d’Or, que es va fer a Girona, era molt mercantilista i no hi havia representació d’artistes locals. A partir d’aquesta trobada, vam voler actuar més enllà de la resposta com a rebuig, així que ens vam formar com a col·lectiu.

Quins són els principals objectius del Col·lectiu?

Volem donar reconeixement i visibilitat als artistes locals, però també per a visibilitzar que aquí costa molt tenir un circuit i que la majoria d’artistes estem treballant en projectes fora de Girona. Actualment hi ha l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), però està molt centrat en Barcelona. Volíem aglutinar el el sector gironí i fer servei.

Per què el món del circ es treballa de manera tan col·lectiva?

El circ com a disciplina té una característica que és que necessita un entrenament molt regular, i això requereix d’espais i, a Girona, no n’hi ha, o no amb les millor condicions. Això fa que aglutini molt el sector, ja que dins el circ necessites aquest contacte, i molts cops necessites alguna altra persona per assajar. Per tant, està bé tenir xarxa…

Fan actuacions conjuntes amb els membres del Col·lectiu?

Sí, cada any fem la Gala de Circ de Girona al Canal de Salt. És un espectacle de diversos números i on també hi ha col·laboracions entre membres del col·lectiu i algun de fora. Prioritzem artistes del territori, però també hi ha gent de la resta de Catalunya.

Com està el panorama de circ a Girona? I en general a Catalunya i a Espanya?

El circ és una disciplina artística molt dispersa i molt aleatòria. A més, sempre cal diferenciar si parlem de formació, exhibició o creació. Pel que fa a formació, mai hi ha hagut cap escola unificada a la ciutat de Girona. Hi ha centres que ofereixen el circ com a «extraescolar», però no és res formal, i a vegades, per falta d’inscripcions, no es duen a terme. Per altra banda, pel que fa a exhibició i creació, es podria dir que s’està millorant, poc a poc el circuit està creixent.

Quin tipus de circ es consumeix a les comarques gironines?

Depèn molt de les decisions dels programadors. En general, el nivell d’exhibició a Girona té molt bona rebuda: ja sigui des del circ més contemporani al Teatre Municipal com en una carpa a la Devesa. I mira que són formats i públics totalment diferents! Potser és perquè encara no hem sobresaturat el circuit de circ…

És una disciplina artística poc valorada?

Crec que més que poc valorada, encara té molts estigmes pel desconeixement. Però, en realitat depèn molt d’on vagi. A França, per exemple, no hi ha aquests estigmes, però en canvi a Espanya el públic encara en té molts, tot i que a Catalunya, en aquest sentit, la gent està més disposada a veure circ contempo

rani i a fugir de l’encasellament de l’exhibicionisme. El circ és una eina expressiva a vegades més inclusiva que el teatre i la dansa, però alhora està considerat de «baixa cultura».

Tot i això, és molt popular, ja que hi ha moltes fires de circ, sobretot al carrer, molt pròxim al públic.

Ara mateix el circ és molt extens i no es pot generalitzar amb aquesta idea. S’ha anat en moltes direccions i cal reconèixer que el públic està fent un esforç per entrar-hi. Sí que és veritat que, en aquest sentit, es parlaria d’arts vives i d’espectacles de carrer, que ara per ara hi ha molta oferta d’aquest tipus d’espectacles.

Ara comencen una Escola de Circ a la Coma Cros. Com neix aquest projecte.

Neix des del Col·lectiu. Molta gent es dedica a la professió de circ i calia donar espai i valor a la feina que fan. Vam tenir la sort d’agrupar-nos amb l’Ateneu Popular Coma Cros i El Canal de Salt, dos espais que han apostat molt per nosaltres. L’Ateneu ens ha permès la vinculació amb el territori i entrar a formar part del Projecte de Comunalitats Urbanes «Som de Salt», que pretén fer créixer l’economia social i el teixit associatiu del poble.

A quin públic va adreçat?

Obrirem diferents cursos per a totes les edats: des de petits fins a adults.

A quantes persones involucra el projecte?

Hi ha més de 10 o 11 docents que són del Col·lectiu. Començarem ara a l’octubre.